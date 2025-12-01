Camaleón: Loggio se volvió a poner la camisa de grafa y se sentó con su vieja compañera del Partido Intransigente

Desde esa época, marcada por la vuelta de la democracia en la Argentina, Loggio se erigía como en una especie de “Che Guevara” concordiense, con una pronunciada barba. Su militancia en la facultad y las trasnochadas en algún que otro café o bodegón (El Galpón), le hacían hablar de revoluciones inconclusas y expropiación de bienes. Para sintetizar, Loggio era un inofensivo diletante de izquierda, parte indispensable del sistema demoliberal burgués capitalista, con una importante cuota de soberbia intelectual.

El tiempo fue transcurriendo y Néstor, hoy alter ego de su amigo Gustavo Bordet y una especie de vocero del ex gobernador para hablar sobre el peronismo que antes acusaba como antirevolucionario, fue sufriendo una metamorfosis inversa a la de la oruga. De mariposa, se transformó en un gusanito que se acostumbró a comer de los alfalfales del Estado.

Lejos están su barba emulando a Camilo Cienfuegos y su costumbre de señalar a los peronistas como elementos que obstruyeron la verdadera revolución de izquierda en la Argentina.

Su transformación y giro hacia lo que Loggio denominaba “la derecha” fue a partir de los cargos que comenzó a disfrutar en la década del 2000, sin antes pasar por la Alianza de De la Rúa. Ese nefasto gobierno que asesinó al menos una treintena de argentinos en la calle allá por el 2001. Hasta que un día fue convocado por el peronismo durante los inicios del kirchnerismo.

En síntesis, Loggio le debe a De la Rúa, a Montiel, a Busti, a Urribarri y Bordet, todos los cargos que ostentó a la fecha. Desde Secretario de la Producción, aunque le tenga poco afecto al trabajo, Director de Comercio Exterior, en donde no hubo busto en donde no se sacó foto en su recorrida por el mundo durante 4 años con la plata de los entrerrianos, hasta una diputación provincial que nunca la hubiese tenido si no fuera por el dedo de su amigo Gustavo Bordet.

Frente Grande

Hace apenas unas horas, se conoció sobre la visita que Néstor Loggio le realizara a su vieja compañera del Partido Intransigente, Rosario Romero, junto a Iván Becic. Según la especie, la intendenta de Paraná, que ya se erige como conductora del peronismo entrerriano y el ya desbarbado Loggio, hablaron sobre la realidad política en donde, “Hubo amplias coincidencias en cómo avanzar para construir una nueva mayoría que tenga como perspectiva el 2027, y modernizar un programa político que tenga siempre como eje la producción y el trabajo entrerriano. Milei repite las experiencias de las tres M: Martínez de Hoz, Menem y Macri, todas fracasadas, como lo son en el mundo entero aquellas políticas que solo piensan en el beneficio del diez por ciento más rico de la sociedad con la promesa del derrame, que nunca ocurre”, indicaron.

Lo que seguramente no recuerdan o prefieren olvidar. tanto Romero como Loggio, es que el mismo espacio al que pertenecieron (Partido Intransigente), a finales de los 80, fueron en el mismo frente que impulsaba justamente a Carlos Saúl Menem a la Presidencia de la Nación. Una de las tres “M” que ellos señalan como responsables del saqueo y que siempre gobernaron en beneficio del diez por ciento más rico de la Argentina.

Loggio: más cerca de Schiaretti que de Kicillof

Sin un cargo a nivel nacional en el Frente Grande como lo ostentaba hace un tiempo, Néstor Loggio, lejos de representar a la base de los militantes entrerrianos del Frente Grande, que desafiaron justamente a los mariscales de la derrota (Romero, Lauritto, Bahl y Michel) y compitieron en la lista 503 que impulsó las candidaturas a diputadas nacionales de Carolina Gaillard y Paola Rubattino, ahora quiere ser parte de la rosca pejotista que la intendente de Paraná viene construyendo desde hace un tiempo.

Con esta jugada de Loggio y su aproximación a Rosario Romero que a su vez viene caminando en una construcción con Juan Scharetti hace alejar al grueso de la militancia del Frente Grande entrerriano, que ya viene construyendo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Al menos dos dirigentes del Frente Grande de Entre Ríos, señalaron a Diario del SUR Digital que, en el transcurso de esta semana darán a conocer un documento firmado por varios referentes y militantes de distintos departamentos de la provincia, “para sentar posición y así poner las cosas en claro con respecto a las conductas personalistas, individualistas e inconsultas de algunos referentes”, indicaron.