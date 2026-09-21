Camba Paso: vecinos recuerdan una promesa de cloacas anunciada en 2022 que todavía reclaman

La situación de los vecinos del barrio Camba Paso volvió a poner en el centro de la escena una problemática de infraestructura que, según denuncian, lleva años sin una solución definitiva: la falta de una red cloacal en distintos sectores y la presencia de líquidos servidos a cielo abierto.

Luego de la nota publicada por 7Páginas, en la que una vecina mostró las condiciones en las que conviven diariamente algunas familias del sector, otros vecinos se comunicaron con este medio y acercaron publicaciones periodísticas correspondientes a marzo de 2022.

En aquellas publicaciones se anunciaba un proyecto que contemplaba llevar la cobertura de redes cloacales al 100% en los barrios Camba Paso, Islas Malvinas y Divino Niño.

La promesa de 2022

El 11 de marzo de 2022, el entonces intendente interino de Concordia, Alfredo Francolini, y el titular del ENOHSA, Enrique Cresto, recorrieron los barrios de la zona noroeste de la ciudad y anunciaron un proyecto de ampliación de la red cloacal.

Según la información difundida en aquel momento, el convenio entre el Municipio y el organismo nacional contemplaba la continuidad y ampliación de la red colectora cloacal y la construcción de una nueva estación elevadora de efluentes.

El proyecto anunciado incluía más de 5.000 metros de red, alrededor de 50 bocas de registro y unas 250 conexiones domiciliarias, además de una planta de tratamiento y una estación elevadora.

El anuncio fue presentado entonces como una obra destinada a completar la cobertura cloacal de los tres barrios.

“Hoy es un día muy importante para estos barrios. Es una obra muy esperada. El principal requerimiento de los vecinos es poder contar con las cloacas”, había expresado en aquel momento una referente vecinal, según la publicación periodística acercada ahora a 7Páginas.

Cuatro años después, vuelve el reclamo

La situación expuesta recientemente por los vecinos muestra que, al menos para las familias que actualmente reclaman por la falta de infraestructura, la problemática continúa.

María de Los Ángeles, vecina nacida y criada en la zona de Camba Paso e Islas Malvinas, relató a 7Páginas las dificultades que deben afrontar diariamente por la falta de un sistema cloacal.

La mujer señaló que distintos dirigentes políticos recorrieron el barrio a lo largo de los años y cuestionó que muchas de las promesas realizadas durante períodos electorales no se hayan traducido, según su experiencia, en las obras esperadas.

“Este barrio es sumamente olvidado por todos los partidos políticos”, sostuvo.

Y agregó: “Han pasado todos los políticos por este barrio, quienes han prometido cosas y no se hizo nada. Hoy al día de la fecha es un barrio que no tiene cloacas, es decir, no tiene entubamiento y estamos pidiendo las cloacas”.

Los vecinos ponen las publicaciones sobre la mesa

Tras la difusión de ese testimonio, otros vecinos decidieron acercar a este medio las publicaciones de 2022 para recordar que el reclamo no es nuevo y que existió un anuncio formal de una obra de infraestructura sanitaria para el sector.

El contraste entre aquel anuncio y la situación que actualmente describen los vecinos vuelve a instalar una pregunta entre las familias de Camba Paso: qué ocurrió con el proyecto anunciado y cuál es el estado actual de aquella obra.

La publicación de 2022 consignaba que el proyecto había sido acordado entre el Municipio y ENOHSA y que contemplaba una inversión destinada a ampliar significativamente la infraestructura cloacal de la zona.

A cuatro años de aquel anuncio, los vecinos vuelven a reclamar respuestas y, fundamentalmente, una solución que les permita dejar atrás las zanjas y el escurrimiento de líquidos servidos en sectores donde deberían existir servicios sanitarios adecuados.