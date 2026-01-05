Cambio de autoridades en la Prefectura Naval Argentina Represa Salto Grande

La ceremonia fue presidida por el Jefe de Zona, Prefecto Manuel Enrique Barreiro, y marcó el traspaso de funciones del Prefecto Andrés Leonardo Aguirre, quien dejó su cargo, al Prefecto Néstor Alfredo Hoffmann, quien asumió formalmente la conducción de la dependencia.

Durante su mensaje de despedida, Aguirre destacó el trabajo realizado al frente de la Prefectura y valoró el acompañamiento recibido a lo largo de su gestión. “Esta delegación fue un espacio de crecimiento, de desafíos compartidos, aprendizajes profundos y, sobre todo, de vínculos humanos que llevaré conmigo siempre. Me voy con la tranquilidad del deber cumplido y con la certeza de que esta Prefectura queda en buenas manos”, expresó, al tiempo que resaltó el profesionalismo de su sucesor y la continuidad de los proyectos de mejora institucional.

Del acto participaron el intendente de Concordia Dr. Francisco Azcue y el secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, autoridades locales y familiares, quienes acompañaron el emotivo momento institucional.