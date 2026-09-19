Cambió el pronóstico: cuándo podría volver a llover en la región de Salto Grande

El pronóstico del tiempo volvió a cambiar para Concordia y la región de Salto Grande, con la incorporación de probabilidades de lluvias y tormentas para este fin de semana.

Durante buena parte de la semana pasada, los distintos pronósticos no anticipaban precipitaciones importantes para la zona. Sin embargo, entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado se registraron lluvias aisladas en algunos sectores, dando cuenta de la variabilidad de las condiciones meteorológicas.

Cómo seguirá el tiempo

Este sábado comenzó con una temperatura mínima de 15 grados y se espera una máxima de 25 grados. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe alrededor de un 40% de probabilidad de chaparrones durante la tarde y la noche.

Para el domingo, las temperaturas se ubicarían entre los 16 y 26 grados. La jornada comenzaría con cielo parcialmente nublado y algunos períodos de sol, aunque hacia la tarde aumentaría la nubosidad.

El cambio más significativo se espera para la noche del domingo, cuando el pronóstico contempla actualmente un 70% de probabilidad de tormentas.

En tanto, las condiciones tenderían a mejorar durante el lunes, con una mínima de 17 grados y una máxima de 24 grados, acompañadas por cielo parcialmente nublado.

Regresa el frío desde el martes

A partir del martes, el panorama volvería a cambiar y se anticipa un marcado descenso de las temperaturas.

Para ese día se prevé una mínima de apenas 8 grados y una máxima de 18 grados, con un escenario similar para el miércoles.