Cambio previsible: removieron al director de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos

La salida anticipada de Sapetti no sorprendió en ámbitos políticos ni ambientales, ya que la repartición bajo su conducción fue duramente criticada por autorizar en mayo pasado la matanza de aves autóctonas y, meses después, en julio, la caza de coipos (nutrias). Estas decisiones generaron un fuerte rechazo social y ambientalista, y derivaron incluso en una acción judicial contra el Gobierno provincial, que aún se encuentra en trámite.

Durante su gestión, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización quedó reiteradamente en el centro de la polémica por la falta de controles efectivos sobre la caza furtiva en la provincia. Uno de los hechos más resonantes fue la matanza de un puma en enero de 2025, episodio que expuso el descontrol existente en materia de fiscalización y protección de la fauna silvestre.

En este contexto, la llegada de Mario Zárate busca marcar un cambio de rumbo en un área sensible, atravesada por reclamos ambientales y cuestionamientos al Estado provincial por la falta de políticas claras y eficaces para la preservación de los recursos naturales.

Zárate cuenta con antecedentes en el área de delitos rurales, un perfil que el Gobierno provincial apuesta a capitalizar para reforzar los controles, combatir la caza ilegal y recuperar la credibilidad de un organismo que, en el último tiempo, se vio seriamente debilitado.

