Cambios en el Municipio de Federación: Sebastián Alderete reemplazó a Aníbal Masetto al frente de Inspección General

La designación fue informada por el Departamento Ejecutivo Municipal, que destacó la experiencia y el conocimiento que Alderete posee sobre el funcionamiento del área, ya que venía desempeñando funciones dentro del mismo equipo de trabajo.

Según se indicó, el nuevo responsable de Inspección Municipal cuenta con una trayectoria que le permitió adquirir un conocimiento integral de las tareas y responsabilidades que demanda el sector, aspecto que fue valorado al momento de su designación.

Desde el municipio expresaron su confianza en la nueva gestión y desearon éxito a Alderete en esta nueva etapa, remarcando que el objetivo es continuar fortaleciendo el trabajo del área en beneficio de la comunidad federaense.

Con este cambio, el Área de Inspección Municipal inicia una nueva etapa de gestión bajo la conducción de Sebastián Alderete, quien tendrá a su cargo la coordinación de las tareas de control y fiscalización que desarrolla el municipio en distintos ámbitos de la ciudad.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas