Cambios que cambian “estaba destinado a crecer”, dijo Patricia Muslera

La ciudad de Concordia cuenta desde este jueves con un renovado espacio dedicado al bienestar integral. El programa «Cambios que Cambian» inauguró su casa propia, un hito que marca un antes y un después en su trayectoria. Ubicada sobre la calle Rivadavia, a metros de Carriego, la flamante sede no solo representa un crecimiento en infraestructura, sino la consolidación de un método que ha transformado la vida de cientos de concordienses.

Un hogar para la transformación

La nueva edificación, completamente remodelada, fue diseñada para potenciar el peculiar método basado en un abordaje interdisciplinario que combina nutrición, medicina, psicología, apoyo grupal y conciencia corporal. Las instalaciones cuentan con:

Cinco consultorios para atención personalizada.

Dos salas de reuniones destinadas a los pilares fundamentales del programa: los grupos terapéuticos.

Un salón de actividades corporales, donde el yoga y el movimiento cobran protagonismo como herramientas de salud, además de un amplio Buffet de comidas acorde a los planes.

La emoción de Patricia Muslera

En diálogo exclusivo con el cronista de 7Paginas, la impulsora del proyecto, la psicóloga Patricia Muslera, no pudo ocultar su emoción al ver concretado este sueño. «Es un paso importante que nos permitirá ampliar el tratamiento. A partir de ahora sumaremos la modalidad virtual para que pacientes de otras ciudades puedan vivir la misma experiencia que hoy disfrutan en Concordia», destacó.

Para Muslera, este nuevo edificio le da «musculatura» a una práctica que ya era exitosa, pero que ahora encuentra un lugar específico para cada necesidad: «Cambia totalmente, es un giro radical. Tenemos espacios diferenciados para el movimiento, para el mantenimiento y para los grupos de descenso».

Más que una dieta: El poder del grupo

Al ser consultada sobre la esencia de «Cambios que Cambian», la profesional fue tajante al despejar dudas sobre el enfoque del centro. «A veces vienen por los kilos, pero descubren que la alimentación es solo una parte. Trabajando las emociones y las creencias limitantes, la persona empieza a cambiar mucho antes de descender de peso», explicó.

Uno de los puntos más destacados por Muslera es el impacto del trabajo grupal, un factor diferencial que difícilmente se logra en tratamientos individuales. En las reuniones, se cruzan historias de personas que han logrado descender 80 o 100 kilos, sirviendo de inspiración para quienes recién comienzan.

«Es un proyecto personal donde el paciente se vitaliza día a día. El mensaje para quienes dudan es que se animen a probar; aquí no se van a sentir solos», concluyó la psicóloga.

La inauguración no fue un acto protocolar más; fue el reflejo de una comunidad que crece bajo la premisa de que la salud empieza por la mente y se sostiene en el afecto y el acompañamiento profesional. «Cambios que Cambian» ya tiene casa propia, pero sobre todo, tiene un motor que no se detiene: sus pacientes.