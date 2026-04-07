CAME y los números de Semana Santa: ¿mala intensión o favoritismos en el turismo entrerriano?

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer recientemente su informe sobre el comportamiento turístico de la Semana Santa 2026. Si bien el documento acierta en la descripción macroeconómica —un aumento del 5,6% en turistas pero una caída real del 18,9% en el consumo debido a la inflación—, vuelve a tropezar con la misma piedra al desmenuzar la realidad de Entre Ríos.

No es la primera vez que los datos de CAME parecen estar reñidos con la realidad territorial. El informe destaca un “sólido desempeño” provincial con una ocupación promedio del 74% y un movimiento de 287.773 visitantes, cifras que coinciden con los datos oficiales. Sin embargo, el «ruido» aparece cuando la entidad analiza los destinos de manera individual.

La trampa de los porcentajes

El comunicado de CAME resalta con énfasis que Villa Elisa alcanzó un 97% de ocupación. Si bien el número es real, la forma de presentarlo resulta, como mínimo, engañosa para la opinión pública.

Villa Elisa es una localidad pujante, pero su infraestructura hotelera no llega ni a la mitad de la capacidad que poseen los tres gigantes del turismo entrerriano: Federación, Colón y Gualeguaychú. Estos tres destinos cuentan con más de 10.000 plazas cada uno (Federación, por caso, ronda las 13.000 camas).

Al informar que Villa Elisa se «destacó» por su 97%, se omite que un 90% de ocupación en Federación —número que alcanzó efectivamente este fin de semana— representa un volumen de personas, consumo y pernoctes infinitamente superior. CAME menciona a Federación solo por su Fiesta de la Cerveza Artesanal, pero «olvida» decir que fue el destino que, por lejos, más gente albergó en la región.

¿Desinformación o mala intención?

Este tipo de informes genera una pregunta inevitable entre los prestadores turísticos de la costa del Uruguay: ¿Por qué CAME desinforma de esta manera?

Existen dos hipótesis:

Desconocimiento técnico: Resulta difícil de creer que una entidad nacional ignore que la escala de Gualeguaychú, Colón y Federación es la que verdaderamente mueve la aguja del PBI turístico provincial.

Favores dirigidos: La insistencia en destacar porcentajes de ocupación en plazas pequeñas por sobre el volumen real de los destinos masivos levanta sospechas sobre si se intenta favorecer el posicionamiento de ciertos destinos en particular por sobre otros.

Los datos que sí son realidad

El informe sí acierta en describir el contexto: un turismo de cercanía, con un gasto promedio de $103.224 por turista y una fuerte presencia de uruguayos que apuntaló la economía local. También es correcta la mención a los siniestros viales en la Ruta 12 y la Ruta 14 que demoraron el flujo en el inicio del fin de semana largo.

Sin embargo, para el diario 7Paginas, la veracidad periodística exige ir más allá del porcentaje «marketinero». Decir que un destino de 3.000 camas estuvo al 97% y obviar que uno de 13.000 estuvo al 90% es, técnicamente, una forma de mentirle a la gente. El turismo entrerriano es un motor serio y profesional; los informes que pretenden analizarlo deberían estar a la misma altura.

Colón registró un 80% de ocupación y Federación superó el 90%. Entre ambos, movilizaron más de 20.000 turistas alojados, una cifra que triplica la capacidad total de los destinos que el informe de CAME decidió «premiar» con sus titulares.