Camila Cabrera en Federación: “Estamos ante una emergencia que necesita respuestas urgentes»,

La actividad estuvo a cargo de la psicóloga social Camila Cabrera y reunió a representantes de distintas instituciones de la ciudad, dejando un mensaje claro: la respuesta a esta realidad requiere del compromiso de toda la comunidad y de un trabajo articulado entre el Estado, los profesionales y las organizaciones sociales.

Al finalizar la jornada, La Última Campana dialogó con la profesional, quien destacó la participación del público y valoró el interés demostrado durante el intercambio.

«Estoy muy contenta por la devolución de la gente, por cómo escucharon atentamente y por las preguntas que surgieron. Es importante que nos demos el espacio para hablar, aprender y abrirnos a trabajar en equipo sobre salud mental, adicciones y suicidio. Estamos frente a una emergencia que atraviesa a toda la comunidad», expresó.

Durante su exposición, la profesional insistió en que muchas veces estas problemáticas generan preocupación y ocupan la agenda pública solo de manera momentánea.

«Se habla mucho y se hace poco. Las noticias aparecen durante unos días, todos decimos que hay que hacer algo, pero después cuesta pasar a acciones concretas. Involucrarse implica asumir responsabilidades y eso no siempre ocurre», afirmó.

Una problemática que atraviesa a toda la sociedad

Cabrera remarcó que la crisis de salud mental afecta a personas de todas las edades y contextos sociales, y sostuvo que ya no puede ser considerada un problema aislado.

«Lamentablemente tengo que hablar con crudeza porque es la única manera de que se entienda la gravedad de la situación. Estamos ante una emergencia que necesita respuestas urgentes», señaló.

La psicóloga social explicó además que no existen soluciones inmediatas para problemáticas tan complejas, aunque consideró indispensable comenzar a trabajar de manera sostenida para que en los próximos años puedan reducirse los consumos problemáticos y los casos de suicidio.

En ese sentido, recordó que Argentina atraviesa uno de los momentos más preocupantes de su historia en materia de suicidios, con cifras que calificó como «alarmantes», y advirtió que Entre Ríos presenta indicadores que también generan una fuerte preocupación.

Más recursos y mayor acceso a la atención

Otro de los puntos abordados durante la charla fue la necesidad de fortalecer el sistema de atención en salud mental y ampliar el acceso a los tratamientos.

Cabrera sostuvo que muchas familias no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar tratamientos o internaciones, por lo que reclamó la creación de más centros públicos de rehabilitación y atención primaria.

«No todas las personas pueden pagar un tratamiento privado. No podemos permitir que alguien quede sin rehabilitarse simplemente porque no tiene recursos económicos», manifestó.

También señaló que muchos de los espacios públicos existentes funcionan con escasos recursos humanos y materiales, lo que dificulta brindar una atención adecuada a quienes la necesitan.

El compromiso del Estado y de toda la comunidad

Finalmente, la profesional subrayó que el abordaje de la salud mental requiere un compromiso sostenido de todos los sectores, especialmente de los organismos públicos encargados de diseñar y ejecutar políticas de prevención y atención.

«Necesitamos espacios, recursos y decisiones concretas. Los profesionales solos no podemos resolver una problemática de esta magnitud. Es un trabajo que debe involucrar a toda la sociedad y donde la política tiene un papel fundamental», afirmó.

La charla dejó como principal conclusión la necesidad de fortalecer el trabajo en red entre instituciones, profesionales, organizaciones y organismos gubernamentales para construir respuestas sostenidas frente a una problemática que crece y preocupa cada vez más.

El mensaje fue contundente: la salud mental no puede seguir esperando y solo mediante el compromiso de toda la sociedad será posible avanzar en la prevención, la contención y el acompañamiento de quienes más lo necesitan.

Fuente y Redacción – La Última Campana