Caminera de Cerrito detuvo a un narco misionero con pedido de captura vigente

El procedimiento, segun supo 7Paginas, se llevó a cabo este martes alrededor de las 09:40 horas, cuando personal policial detuvo la marcha de un vehículo marca Fiat, modelo Dobló, que circulaba desde San Vicente, en la provincia de Misiones, con destino a General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.

En el rodado se trasladaba un hombre identificado como Carlos Alberto, oriundo de San Vicente (departamento Guaraní). Al verificar sus datos a través de los sistemas de interconsulta MINSEG y SIFCOP, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente desde el 10 de noviembre de 2025, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, vinculada a delitos de narcotráfico.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal de Eldorado, en la provincia de Misiones, a cargo de la Secretaría de la Dra. Cinthya Sandberg, desde donde se ordenó la detención del sujeto, así como también el secuestro de su teléfono celular y del vehículo en el que se desplazaba.

Asimismo, se puso en conocimiento del procedimiento al Juzgado Federal de Concordia, a cargo del Dr. Alan Bergdolt, quien dispuso el cumplimiento de las medidas ordenadas y el traslado del detenido para su alojamiento en la Comisaría Primera de la ciudad de Chajarí.

El hombre quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras se continúan con las diligencias correspondientes en el marco de la causa por narcotráfico.