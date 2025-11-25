Caminera de Paso Cerrito retiene un auto robado en Cordoba: lo conducía una vecina de Chajarí

Según informaron desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial a 7Paginas, durante el control de rutina se verificó la documentación del rodado y su dominio mediante los sistemas informáticos MINSEG y SIFCOP. Como resultado, surgió una alerta: el auto registraba un pedido de secuestro vigente desde el 13 de julio de 2021, solicitado por la Unidad Judicial de San Francisco (Córdoba), en el marco de una causa por robo automotor.

Ante esta situación, el personal policial notificó de inmediato a la Unidad Fiscal de Chajarí, que dispuso el secuestro formal del vehículo y la identificación de la conductora, quien quedó supeditada a la causa mientras continúan las actuaciones judiciales.