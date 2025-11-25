7PAGINAS

Martes 25 de noviembre de 2025
Caminera de Paso Cerrito retiene un auto robado en Cordoba: lo conducía una vecina de Chajarí

Un operativo de control desarrollado este jueves en el Puesto Caminero Paso Cerrito derivó en el secuestro de un automóvil que tenía pedido de captura por robo en la provincia de Córdoba. El vehículo, un Volkswagen Suran, era conducido por una mujer mayor de edad domiciliada en Chajarí.
Según informaron desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial a 7Paginas, durante el control de rutina se verificó la documentación del rodado y su dominio mediante los sistemas informáticos MINSEG y SIFCOP. Como resultado, surgió una alerta: el auto registraba un pedido de secuestro vigente desde el 13 de julio de 2021, solicitado por la Unidad Judicial de San Francisco (Córdoba), en el marco de una causa por robo automotor.

Ante esta situación, el personal policial notificó de inmediato a la Unidad Fiscal de Chajarí, que dispuso el secuestro formal del vehículo y la identificación de la conductora, quien quedó supeditada a la causa mientras continúan las actuaciones judiciales.