Caminera Paso Cerrito detectó importante contrabando de cigarrillos electrónicos y recuperó un vehículo con pedido de secuestro

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que el primero de ellos ocurrió a la 01:30 de la madrugada de este lunes, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Chevrolet Zafira GLS que circulaba en sentido norte–sur. El rodado era conducido por un hombre de 45 años, domiciliado en Eldorado, Misiones. Tras verificar la documentación del vehículo y del conductor, los uniformados detectaron que transportaba 220 cigarrillos electrónicos de distintas marcas y modelos, todos de origen extranjero y sin documentación que respaldara su procedencia.

De inmediato se informó la situación al Juzgado Federal de Concordia, desde donde se dispuso dar intervención a la Aduana local para determinar el aforo y el origen de la mercadería. Como resultado, se ordenó el secuestro formal de los productos y el inicio de actuaciones por infracción vinculada a la tenencia injustificada de mercadería extranjera con fines comerciales o industriales. El conductor fue identificado correctamente y la causa quedó en trámite.

Horas más tarde, alrededor de las 20:10, otro procedimiento tuvo lugar en el mismo puesto vial. En esta oportunidad, los efectivos detuvieron la marcha de un Chevrolet Ónix Joy, conducido por una mujer de 45 años, oriunda de la localidad bonaerense de Castelar.

Tras controlar la documentación y consultar los sistemas informáticos MINSEG y SIFCOP, surgió que el vehículo presentaba un pedido de secuestro activo desde el 11 de junio de 2024, solicitado por la Unidad Fiscal Nº 2 de Morón, provincia de Buenos Aires. Ante esta situación, se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de Chajarí, que dispuso el secuestro del rodado y la correcta identificación de su conductora. Las actuaciones continúan en trámite.