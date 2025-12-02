Caminera Paso Cerrito: detienen a una mujer con 14 kilos de cocaína que llevaba hacia Buenos Aires

El procedimiento ocurrió el viernes pasado, cerca de las 3:15, aunque recién trascendió este lunes. Durante un control de rutina, los efectivos detuvieron un Ford Fiesta Kinetic y advirtieron anomalías estructurales en uno de los zócalos del rodado. Ante la sospecha, se convocó a un can narcodetector, que marcó positivamente la posible presencia de sustancias ilegales.

Con intervención de la Justicia Federal y bajo los términos del artículo 230 bis del Código Procesal Penal, los policías procedieron a una inspección detallada. Del sector señalado extrajeron tres paquetes rectangulares y, tras continuar con la requisa, hallaron otros seis envoltorios. Todos dieron resultado positivo para cocaína mediante reactivos químicos. El peso total incautado superó los 14 kilos.

Además de la droga, se secuestró el automóvil y otros elementos vinculados a la investigación. La conductora quedó detenida y a disposición de la Justicia.

A partir del hallazgo, se desplegaron nuevas medidas judiciales que derivaron en tres allanamientos simultáneos: dos en Posadas (Misiones) y uno en La Matanza (Buenos Aires). Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía G. Ramponi, con intervención del fiscal Iñaki Bosch, y el trabajo articulado de la Dirección General de Drogas Peligrosas, distintas divisiones policiales y Gendarmería Nacional.

Los operativos complementarios permitieron secuestrar más elementos de interés, identificar a varias personas y fortalecer la causa, que continúa avanzando bajo la órbita de la Justicia Federal.