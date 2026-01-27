Camineras de Entre Ríos: en lo que va de enero, 80 conductores dieron positivo en controles de alcoholemia

Desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial (DGPSV) recordaron que en la provincia rige el concepto de “Tolerancia Cero” al alcohol al volante, establecido por la Ley Provincial N° 10.460 de “Alcoholemia Cero”, vigente en todo el territorio entrerriano. Según lo indicado a 7Paginas, la normativa tiene como objetivo principal disminuir la cantidad de siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.

En este sentido, se remarcó que a mayor cantidad de controles, mayor es la prevención de la siniestralidad relacionada con el alcohol. “Si manejás, no consumas alcohol”, reiteraron desde el área de Seguridad Vial.

Asimismo, se informó que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va del año 2025 la DGPSV de la Policía de Entre Ríos lleva secuestrados un total de 40 vehículos por diversas causas, entre ellas pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa y adulteración de numeración de motor y/o chasis.

Durante los mismos operativos también se procedió al secuestro de tres armas de fuego y a la detención de siete personas, en el marco de distintos procedimientos realizados en rutas y caminos de la provincia.

Desde la fuerza destacaron la continuidad de los controles como una herramienta clave para reforzar la seguridad vial y prevenir delitos.