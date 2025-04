Caminos del Río Uruguay: el fondo de reserva se consumió en la pandemia y no hay con qué pagar indemnizaciones

A través de un comunicado publicado en su página web, Vialidad Nacional precisó que el 9 de abril a las 00:00 tomará posesión de las trazas actualmente concesionadas y que hasta que finalice el proceso de licitación en curso y se otorgue la nueva concesión, llevará adelante las tareas de mantenimiento. Precisó que no se cobrará peaje y se desligó de toda responsabilidad sobre las vinculaciones laborales actuales y futuras de la concesión vial. Caminos del Río Uruguay (CRUSA) avisó que no tiene plata para pagar las indemnizaciones de los casi 500 empleados.

Frente a este escenario, los empleados de la empresa concesionaria iniciaron medidas de fuerza consistentes en el levantamiento de las barreras en todas las estaciones de peaje del corredor, lo que implica que en estos días no se generarán ingresos para pagar los sueldos. El fondo de reserva que tenía la empresa lo consumió durante la pandemia y no lo recuperó nunca.

La empresa concesionaria, Caminos del Río Uruguay, sigue con la expectativa de que aparezca sobre la hora una señal salvadora por parte del Estado y los 500 empleados tengan un salvavidas, a través de una suerte de transición para que sigan prestando servicios en el ente que se haga cargo de la ruta a partir del 9 de abril.

Sin embargo, las señales que provienen desde Buenos Aires indican que los empleados de Caminos del Río Uruguay quedarán sin trabajo. Vialidad Nacional anunció esta semana el despido de 1.600 empleados en diferentes reparticiones del país y el gobierno intervino este viernes la empresa estatal Concesiones Viales con el objetivo de achicarla. Nada de esto es una señal halagüeña para los empleados.

Caminos del Río Uruguay redirige todas las respuestas hacia el Estado nacional. El vocero de la empresa, Mariano Bradanini, dijo al periodista Guillermo Pérez en «Lo Que Queda del Día» (Oíd Mortales Radio) que «la situación es de gran incertidumbre, porque a cuatro días de la finalización de la concesión no hay aún una comunicación oficial de cómo sería la transición del Estado hacia la toma de posesión de la operatoria de las rutas 12, 14 y 174 y lo más importante es que tampoco hay definiciones de qué va a ocurrir con la continuidad del personal de Caminos del Río Uruguay, ya que todas las propuestas que se le han hecho a Vialidad Nacional, ninguna ha llegado a buen puerto por parte de ellos».

Y respecto de la empresa, dijo que la situación es «de una preocupación mutua».

«La empresa está en una situación financiera crítica», remarcó y agregó: «Se ha explicado en su momento hace tres años con el Estado, lo sabía el sindicato y también el personal, que lo que se llama el fondo de garantías, que sería para cubrir las indemnizaciones, se tuvo que gastar en la época de pandemia, en la cuarentena, ya que el tránsito era nulo sobre las rutas y hubo que cubrir los salarios de los empleados y también parte de la posibilidad de obra que se hizo desde ahí».

Amplió que «El Estado, a partir de esa situación, no tuvo ningún tipo de solución con respecto a aumento de tarifas o tratar de reponer de alguna manera la situación de la empresa y esto perjudica a los empleados también. Obviamente que esto no es grato de comunicar para la empresa y tampoco para los empleados. Lo que llama muchísimo la atención es la falta de continuidad entre una operatoria y la otra».

Insistió en que «no existe que haya una concesión nueva luego de siete meses, que todos los empleados queden cesantes y que en siete meses, seis, un año, lo que lleve a una nueva empresa para que tome posesión de la operatoria tenga la posibilidad de escoger. Históricamente, lo que se ha hecho se ha ensamblado una con otra y el problema laboral queda resuelto. Hoy por hoy, en este sentido, no hay ninguna definición por parte del Gobierno Nacional».

La empresa hasta este viernes a la tarde no había sido notificada de que debe entregar las cabinas de peaje, pese a que Vialidad lo comunicó así a través de su página web. Respecto de qué va a hacer la empresa a partir de esa fecha, Bradanini tampoco pudo aportar precisiones: «Eso es lo que estamos tratando de entender, ver de qué manera se hace una transición», respondió a Lo Que Queda del Día cuando se le preguntó sobre ese punto.

«No sabemos si hay que correrse de la silla para que alguien se siente», graficó «irónicamente, porque la verdad que es un tema muy complejo el que estamos hablando, pero la realidad es esa», aclaró.

Agregó que «no sabemos qué nos va a esperar el 8 o el 9 a las cero horas».

– ¿Cuál es la definición hoy de la empresa?, insistió «Lo Que Queda del Día» ¿El 9 se presentan los empleados a trabajar o no se presenta a nadie?

– Es que al no saber, Guillermo, no saber cómo hacer la transición, obviamente que no se puede ir la gente a la casa de un momento para otro. Por supuesto que hay que elevar informes, mostrar cómo funciona la operatoria.

«Esto es lo que llama la atención -agregó Bradanini- el poco interés en intentar tener una solución ordenada por parte del Estado, ya que no estamos hablando de cualquier ruta, sobre una o dos de las rutas más importantes del país».

Agregó que «más allá de una finalización de licitación, más allá del desastre de 500 familias sin sus ingresos, llama la atención el poco interés de hacer algo ordenado».

Acerca de si imagina que el próximo miércoles alguien de Vialidad Nacional va a estar presente en alguno de los puntos de trabajo del Corredor 18, respondió: «Y yo asumo que sí» pero admitió que tenía tampoco ninguna certeza y remarcó que esa presunción es «totalmente a modo personal, no como parte de la empresa. Y asumo que sí, porque oficialmente por parte de la empresa no tengo qué decirte porque al no tener ninguna notificación uno no tiene una respuesta concreta a cualquier cosa. Esa es la realidad».

Recordó que «Vialidad Nacional nunca se hizo presente en lo que es la parte de la Autovía de la Ruta Nacional 14 que corresponde a Vialidad Nacional. Nunca se hizo presente».

Contó que «Caminos del Río Uruguay tuvo que hacer reparaciones que no le correspondían porque Vialidad no se hizo presente. Con un personal mayor al que va a haber a partir de la semana que viene. Esto se traduce, y con esto no voy a dejar de hacerme cargo, del estado de la ruta que no es el ideal, pero esto se traduce prácticamente en abandono». Comparó que «estamos hablando de una situación de una ruta 18 cerrada porque Vialidad no se pudo hacer cargo y vamos hacia una ruta 14 que no va a tener un final muy diferente».

El vocero de Caminos del Río Uruguay respondió que el pago de sueldos de los empleados está «totalmente al día», pese a la complicada situación financiera de la empresa, que está en concurso preventivo de acreedores. En este contexto y con la incertidumbre que reina tanto en la empresa como en los empleados, se decidió una medida de fuerza consistente en mantener las barreras de las cabinas de peaje levantadas.

– ¿Eso significa que no hay ingresos?, preguntó «Lo Que Queda del Día».

– Estos días no va a haber ingresos.

– ¿Y con qué se van a pagar los sueldos?

– Y esperemos que con lo que se haya trabajado en este tiempo alcance, aunque sea para cubrir lo que corresponde para los empleados. Pero la empresa entiende que hay que manifestarse, que hay que visualizar esta problemática y que, más allá de todo, se ha hecho un esfuerzo por los últimos 15 años, así que seguramente se va a hacer un esfuerzo más. Pero la empresa apoya y entiende que se tiene que visualizar el problema y que el gobierno tiene que entender que es totalmente descabellado lo que se está intentando realizar.

La protesta que se está realizando en todas las estaciones de peaje es a través de la presencia de trabajadores con las barreras levantadas sin interrumpir el tránsito, por tiempo indeterminado.

Dijo Bradanini que «la empresa no está en condiciones de encarar esta situación con días de barreras levantadas, pero insisto, también la mayoría de los que forman parte de la empresa han sido o son trabajadores viales y entienden que es una manifestación necesaria para que esto se visualice. La realidad es que ante la falta de respuesta y la falta de entendimiento, uno hablando con un entrerrianismo agarra para donde puede, agarra para donde lo lleva el viento o el río y hoy los trabajadores se encuentran en la necesidad profunda de manifestarse y contar esto que está pasando que no forme parte de la agenda del Estado 500 familias que quedan afuera. A eso hay que agregarle los despidos de vialidad nacional».

Mencionó que «también hay una situación judicial en el medio donde se está esperando la resolución de una jueza a partir de algunas reuniones que también deja la esperanza abierta para los trabajadores de que pueda haber aunque sea una parte de solución ahí».

Precisó que fue una reunión entre el Ministerio del Transporte, Vialidad Nacional, la empresa y los sindicatos donde se le presentó a la jueza del concurso la situación y se le dio un tiempo determinado a Vialidad para que conteste cuál es la situación por la cual no se presentan respuestas o no se hacen presentaciones a partir de esta situación de los trabajadores». Dijo que «en tiempo y forma Vialidad contestó que no había ningún tipo de solución que ellos no estaban con la potestad necesaria de solucionar ese problema y quedan algunos días para que la jueza determine cuál va a ser la situación».

Bradanini estimó posible que en la respuesta pendiente de la jueza esté la posibilidad de conseguir alguna prórroga. Respecto de qué hará Caminos del Río Uruguay con los empleados el próximo miércoles 9 de abril si se cumple la disposición de Vialidad Nacional, insistió en esperar una comunicación de «qué es lo que va a pasar en la transición».

Mencionó que «las empresas que forman Caminos del Río Uruguay han tenido participación en otro tipo de licitaciones por separados y en ninguna de ellas ocurrió esta situación de un momento para otro queden cesantes los empleados. No hay un antecedente de qué es lo que puede pasar, porque es una situación totalmente inédita».

Fuente: Redes de Noticias – Oíd Mortales Radio