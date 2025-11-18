7PAGINAS

Martes 18 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Camión cargado con autos protagonizó un espectacular despiste en la autovía Artigas

Un accidente de tránsito tuvo lugar durante la madrugada de este martes en la autovía Artigas, cuando un camión que transportaba varios automóviles perdió el control y terminó incrustado en un zanjón, afortunadamente sin dejar personas lesionadas.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según pudo constatar un cronista de 7Paginas, el siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la mañana a la altura del kilómetro 292, en la zona de Colonia La Argentina, departamento Federación. El vehículo de gran porte circulaba en sentido norte–sur cuando, por motivos que aún no fueron establecidos, se despistó en un sector donde existe una curva que ya ha sido escenario de otros incidentes viales.

De acuerdo a los primeros indicios, no se descarta que el conductor se haya quedado dormido. El camión había partido desde Minas Gerais, Brasil, y se dirigía hacia la ciudad de Buenos Aires.

Testigos señalaron a este medio que no es la primera vez que vehículos se pasan de largo en ese punto crítico de la autovía. Lo sorprendente, remarcaron, es que pese a la maniobra y el peso del transporte, la unidad no terminó volcada y ninguno de los autos que llevaba resultó dañado.