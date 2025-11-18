Camión cargado con autos protagonizó un espectacular despiste en la autovía Artigas

Según pudo constatar un cronista de 7Paginas, el siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la mañana a la altura del kilómetro 292, en la zona de Colonia La Argentina, departamento Federación. El vehículo de gran porte circulaba en sentido norte–sur cuando, por motivos que aún no fueron establecidos, se despistó en un sector donde existe una curva que ya ha sido escenario de otros incidentes viales.

De acuerdo a los primeros indicios, no se descarta que el conductor se haya quedado dormido. El camión había partido desde Minas Gerais, Brasil, y se dirigía hacia la ciudad de Buenos Aires.

Testigos señalaron a este medio que no es la primera vez que vehículos se pasan de largo en ese punto crítico de la autovía. Lo sorprendente, remarcaron, es que pese a la maniobra y el peso del transporte, la unidad no terminó volcada y ninguno de los autos que llevaba resultó dañado.