Camioneta con pedido de secuestro en Buenos Aires fue localizada en Concordia

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, fue durante una recorrida preventiva, cuando los efectivos observaron una Volkswagen Amarok blanca estacionada frente a un taller mecánico. Tras verificar la patente en el sistema, constataron que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo por robo, registrado el pasado 9 de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires.

De inmediato, se comunicó el hallazgo a la agente fiscal en turno, Dra. Montangie, quien dispuso el secuestro del rodado, quedando el mismo a disposición de la Justicia.

La investigación continuará para determinar cómo llegó la camioneta hasta Concordia y establecer posibles vínculos con el hecho delictivo ocurrido en territorio bonaerense.