7PAGINAS

Viernes 12 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Camioneta con pedido de secuestro en Buenos Aires fue localizada en Concordia

En la mañana de este viernes, alrededor de las 11:30 horas, personal policial de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Concordia detectó una camioneta con pedido de secuestro vigente en inmediaciones del barrio Carretera La Cruz.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, fue durante una recorrida preventiva, cuando los efectivos observaron una Volkswagen Amarok blanca estacionada frente a un taller mecánico. Tras verificar la patente en el sistema, constataron que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo por robo, registrado el pasado 9 de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires.

De inmediato, se comunicó el hallazgo a la agente fiscal en turno, Dra. Montangie, quien dispuso el secuestro del rodado, quedando el mismo a disposición de la Justicia.

La investigación continuará para determinar cómo llegó la camioneta hasta Concordia y establecer posibles vínculos con el hecho delictivo ocurrido en territorio bonaerense.