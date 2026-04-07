Camioneta de alta gama captada por las calles de Concordia con la patente «tapada»: ¿Una «avivada» o una estrategia para la impunidad?

En un hecho que ha generado preocupación y debate entre los vecinos de Concordia, una camioneta Toyota Hilux blanca, un vehículo de importante valor económico, fue fotografiada en los últimos días circulando por la ciudad con su patente parcialmente oculta por un pedazo de cartón.

Las imágenes, que fueron enviadas por vecinos a 7Paginas, muestran claramente cómo un cartón de pequeñas dimensiones tapa los últimos caracteres del dominio, dejando visible solo la primera parte. Si bien a primera vista podría parecer un detalle menor, esta práctica es ilegal y acarrea severas sanciones según la Ley Nacional de Tránsito.

¿»Avivada» o algo más?

Las especulaciones entre los ciudadanos no tardaron en surgir tras la viralización de las capturas. Muchos vecinos se preguntan: ¿Cuáles son las intenciones reales detrás de esta maniobra? Algunos sugieren que podría ser una simple «avivada» criolla para evitar fotomultas por exceso de velocidad o infracciones por mal estacionamiento en el radio céntrico. Sin embargo, otros plantean escenarios mucho más preocupantes vinculados a la falta de responsabilidad civil.

Los riesgos para la seguridad

La ocultación de la chapa patente no es una falta administrativa menor, sino una acción que vulnera la seguridad pública por varios motivos:

Violación de normas de tránsito: Ocultar el dominio dificulta la identificación del vehículo en caso de cometer infracciones graves, como cruzar semáforos en rojo, lo que pone en riesgo directo la vida de terceros.

Fuga en siniestros viales: Si un vehículo con la patente tapada se viera involucrado en un accidente, la imposibilidad de identificarlo rápidamente complicaría las tareas de la Justicia y la búsqueda de responsabilidades ante las víctimas.

Un llamado al control

El hecho de que se trate de un vehículo de alta gama añade un condimento extra a la indignación social, sugiriendo que el poder adquisitivo no siempre va de la mano con el respeto a las normas de convivencia.

Circular con la patente oculta, alterada o reemplazada es una infracción grave que puede derivar en la retención del vehículo y multas de montos elevados.