Camioneta del PAMI con funcionarios concordienses protagonizó un siniestro vial

Según informaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ceibas, el siniestro se produjo durante la jornada de este miércoles y habría involucrado a dos vehículos: una camioneta perteneciente al PAMI y una Renault Duster que circulaba en sentido contrario.

Choque y despiste

De acuerdo a las primeras versiones extraoficiales, ambos vehículos habrían colisionado fuertemente, provocando que la Renault Duster despistara y terminara volcada en un zanjón, con las cuatro ruedas hacia arriba. Afortunadamente, los tres ocupantes de este vehículo —dos mujeres y un hombre— lograron salir por sus propios medios y no se reportaron heridas de gravedad.

En tanto, la camioneta del PAMI, en la que viajaban tres mujeres y un hombre (quien conducía), también sufrió importantes daños materiales. Si bien aún se investigan las causas exactas del accidente, se indicó que todos los ocupantes fueron asistidos tras el incidente.

Investigación en curso

Las autoridades trabajan para determinar las responsabilidades en el siniestro y esclarecer cómo se produjo el choque. La presencia de un vehículo oficial en este hecho ha generado repercusión, sobre todo por tratarse de un móvil perteneciente a un organismo nacional como el PAMI.

Hasta el momento no se emitió un comunicado oficial por parte del organismo, ni se han brindado detalles sobre el motivo del traslado de los funcionarios concordienses en esa zona.

Con informacion de Nueva Prensa

Redaccion de 7Paginas