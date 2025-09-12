Campaña electoral en Concordia: retirarán carteles y pasacalles colocados en lugares prohibidos

En caso de detectarse infracciones, el municipio procederá al retiro inmediato de la cartelería y pasacalles y notificará a los responsables, quienes podrán ser alcanzados por medidas sancionatorias, según lo establece el artículo 32 de la ordenanza.

Lugares donde está prohibida la cartelería proselitista

Muros para «pintadas».

Microcentro de la ciudad.

Costanera.

Parque San Carlos.

Accesos a la ciudad.

Principales avenidas de Concordia.

Asimismo, queda prohibida toda propaganda fija o móvil en espacios públicos que impida o afecte la visibilidad del patrimonio arquitectónico de la ciudad, incluyendo monumentos, estatuas, edificios históricos o de valor cultural, tal como establece el artículo 22, inciso e) de la ordenanza Nº 35.004.