Campaña: harta de operaciones, Gaillard pide que el PJ explique el vínculo de Michel con Milei

“Una diputada nacional asegura en medios provinciales y nacionales que Michel es aliado de Milei, que le financió la campaña en Entre Ríos en 2023, que podría ser convocado para un cargo por el gobierno libertario, que sacaban bolsos del estudio de Michel en Recoleta ¿y nadie va a explicar nada? No queda otra que pensar que el que calla otorga”, expuso luego.

“Ahora difunden en medios fantasmas financiados por ellos mismos que un subsidio que el gobierno otorgó a una cooperativa cultural fue para nuestro proyecto político. Este tipo de prácticas, que quedan rápidamente en evidencia, repugnan a la militancia, a la ciudadanía y a los trabajadores de la cultura”, advirtió.

“Se ve que tienen miedo de que se compruebe en las urnas que nuestra lista representa lo que ellos no representan y tienen que acudir a este tipo de maniobras”, añadió la legisladora, en referencia a Fuerza Entre Ríos.

“Después de lo de Kueider no se puede seguir apoyando a figuras oscuras que no se sabe qué harán si llegan al Congreso. ¿Cuántas cosas más saldrán a la luz en estos días sobre las mil caras de Guillermo Michel?”, se preguntó finalmente.

