Campaña solidaria por el «Poke» Lezcano: una de las voces del Carnaval de Concordia necesita ayuda

La comunidad del Carnaval de Concordia y los medios de comunicación de la ciudad se encuentran movilizados por la salud de Fernando “Poke” Lezcano. El reconocido animador y conductor, quien atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir una afección cardíaca mientras se encontraba en Buenos Aires.

En diálogo con 7Paginas, Lezcano recordó los momentos de angustia vividos hace una semana: «Me tocó vivir uno de los momentos más difíciles de mi vida: sufrí un preinfarto. Todavía me cuesta caer», confesó conmovido.

Minutos clave y atención de urgencia

El «Poke» relató que su primera atención fue en el Hospital Pirovano, donde la rapidez de los médicos fue crucial. «De ahí me trasladaron de urgencia al Hospital Durand para realizarme un cateterismo, un momento clave que literalmente marcó la diferencia. Luego volví al Pirovano, donde recibí una contención humana que no voy a olvidar nunca», señaló.

A pesar de la intervención, el diagnóstico aún requiere de precisiones. Según explicó el conductor, el cateterismo reveló que sus arterias no están tapadas, pero el dolor persiste. «Actualmente estoy con una medicación cada 8 horas para evitar que el dolor regrese. Los médicos necesitan saber por qué no llega bien la sangre al corazón, y para eso es el estudio».

Una carrera contra el reloj

La urgencia ahora no es solo médica, sino también económica. Un grupo de colegas de los medios de prensa de Concordia ha organizado una colecta solidaria para recaudar los fondos necesarios. El estudio específico que requiere Lezcano tiene un costo aproximado de 1.900.000 pesos.

«Estoy buscando opciones en hospitales públicos también, pero tengo una fecha límite: antes del 2 de junio debo contar con los resultados, porque ese día a las 14:00 horas tengo que presentarme nuevamente en el Pirovano para que evalúen cómo seguir», detalló Fernando, quien regresó a Buenos Aires este martes para continuar con las gestiones médicas.

Cómo colaborar

Dada la popularidad y el cariño que la ciudad le tiene al «Poke», se espera que la comunidad responda al llamado de sus colegas. Aquellos que deseen colaborar con la campaña solidaria pueden hacerlo en la cuenta de Mercado Pago; pokelezcano a nombre de Lezcano Fernando Matias