Campeonato Salto Run: Greta Rodríguez y Luis Mendieta se quedaron con la 5ª fecha

La prueba competitiva, de 7.500 metros, presentó un exigente recorrido que inició en Apolón y Saturnino Ribes, pasando por Salto Chico, Garibaldi y el Salto Polo Club, hasta llegar a las Cuevas de San Antonio, regresando luego por el mismo trayecto. También se desarrolló una carrera participativa de 3 kilómetros para corredores aficionados.

Resultados destacados

En la categoría caballeros, el salteño Luis Mendieta recuperó el primer lugar del podio tras haber finalizado tercero en la fecha anterior. Segundo se ubicó el sanducero Cristian Vázquez, mientras que el tercer puesto fue para Daniel Larrosa. El top 5 lo completaron Lucas Núñez y Pablo Cavallo.

En la categoría femenina, la concordiense Greta Victoria Rodríguez, representante de Villa Adela, volvió a marcar el ritmo de la competencia, adjudicándose su cuarta victoria en cinco fechas del campeonato. La atleta argentina sacó una ventaja considerable sobre sus rivales, dejando en el segundo puesto a la local Florencia Arregín y en el tercero a Claudia Damacena. El top 5 lo completaron Paulina Ustra y Andrea Jaquet.

Clasificación General – Top 5

Damas

Greta Victoria Rodríguez – Concordia, Argentina

Florencia Arregín – Salto, Uruguay

Claudia Damacena – Salto, Uruguay

Paulina Ustra – Salto, Uruguay

Andrea Jaquet – Salto, Uruguay

Caballeros

Luis Mendieta – Salto, Uruguay

Cristian Vázquez – Paysandú, Uruguay

Daniel Larrosa – Salto, Uruguay

Lucas Núñez – Salto, Uruguay

Pablo Cavallo – Salto, Uruguay

La jornada deportiva fue calificada como un éxito de organización por parte del grupo Salto Run, que nuevamente logró reunir a un gran número de corredores y familias en un evento que ya es un clásico de la región.

La expectativa ahora está puesta en la sexta fecha del campeonato, que también tendrá como sede a Salto Shopping.

Con informacion de Deportes Villa Adela

Redaccion de 7Paginas