Campus Party vuelve a Entre Ríos con dos jornadas de tecnología, innovación y emprendimiento

Luego de convocar a más de 10.000 jóvenes entrerrianos en su primera edición provincial, Campus Party regresará a Entre Ríos para una nueva edición que reunirá tecnología, innovación, ciencia y emprendimiento.

El reconocido festival se desarrollará los días 15 y 16 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, en una iniciativa impulsada por el Gobierno de Entre Ríos junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y el Instituto Becario.

La propuesta busca consolidar un espacio de encuentro para estudiantes, emprendedores, empresas, universidades y referentes vinculados con el desarrollo tecnológico.

Inteligencia Artificial, robótica y nuevas tecnologías

Campus Party es reconocido internacionalmente como uno de los principales puntos de encuentro del ecosistema tecnológico y, en esta edición entrerriana, contará con espacios de networking, capacitaciones y workshops orientados a las nuevas tecnologías y las industrias creativas.

Entre las temáticas que estarán presentes se destacan Inteligencia Artificial, robótica, programación, computación cuántica, ciberseguridad y bioimpresión, entre otros campos vinculados con la innovación y la ciencia.

También tendrán participación instituciones universitarias como la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Uader, junto a empresas y organizaciones que acompañan el desarrollo tecnológico.

Referentes nacionales e internacionales

La agenda contará con la participación de destacados especialistas y divulgadores.

Entre los nombres confirmados se encuentran Lorena Evans, especialista en tecnología e innovación espacial y candidata a astronauta de la NASA; Ezequiel Martínez, ingeniero y divulgador científico; y Roxs Suárez, Tech Lead en Naranja X.

Además, la realización del evento cuenta con el acompañamiento de empresas e instituciones vinculadas con la innovación, entre ellas Personal y Banco de Entre Ríos.

Un evento con alcance internacional

Campus Party cuenta con una trayectoria de más de 80 ediciones realizadas en 15 países, entre ellos Italia, Alemania, España, Brasil, México y Argentina.

A lo largo de su historia, el festival reunió a más de tres millones de participantes y conformó una comunidad de alrededor de 700.000 “campuseros”, con el respaldo de cientos de empresas, universidades y organizaciones aliadas.

La propuesta apunta a generar un espacio donde jóvenes y emprendedores puedan capacitarse, establecer vínculos y conocer nuevas oportunidades relacionadas con el mundo tecnológico.

Acceso gratuito con inscripción previa

La participación en Campus Party será gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa.

Las entradas ya están disponibles e incluyen un código QR que deberá presentarse para acceder al evento.

Asimismo, las startups interesadas en formar parte de la grilla podrán postularse mediante el formulario habilitado para tal fin.

Con una agenda centrada en las tecnologías que están transformando el presente y marcarán el futuro, Campus Party volverá a convertir a Paraná en punto de encuentro para jóvenes, estudiantes, emprendedores y referentes del ecosistema de innovación de Entre Ríos y el país.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas