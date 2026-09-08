Campus Party vuelve a Entre Ríos con talleres gratuitos de IA, robótica y nuevas tecnologías

La segunda edición de Campus Party Entre Ríos fue presentada este martes en el Domo Mirador TEC de Paraná y ya genera expectativas de cara a las dos jornadas que se desarrollarán los días 15 y 16 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

El evento, considerado uno de los encuentros más importantes de tecnología, innovación y emprendimiento de Latinoamérica, ofrecerá charlas, talleres prácticos y experiencias interactivas relacionadas con las tecnologías que están transformando el mundo.

La propuesta está dirigida a estudiantes secundarios y universitarios, docentes, emprendedores, profesionales, empresas y a todo el público interesado en las nuevas tecnologías.

Campus Party es organizado de manera conjunta por el Gobierno de Entre Ríos, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y el Instituto Becario.

El festival vuelve a la provincia luego de una exitosa primera edición realizada en 2025, que convocó a más de 10.000 jóvenes entrerrianos.

Inteligencia Artificial, robótica y tecnologías emergentes

La programación incluirá propuestas relacionadas con Inteligencia Artificial, agentes autónomos, neurotecnología, ciberseguridad, drones y el futuro del trabajo, entre otras temáticas.

Durante la presentación, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, destacó el compromiso de la actual gestión con la incorporación de la tecnología como parte de la agenda pública.

“Hay un claro compromiso con que la tecnología sea parte de la agenda de esta gestión”, afirmó.

Además, destacó que se trata de un evento gratuito que permite vincular la educación, el desarrollo, el trabajo y el emprendedurismo.

Gainza también remarcó la importancia de que los jóvenes no participen solamente como espectadores, sino que puedan adquirir conocimientos para convertirse en protagonistas y creadores de tecnología.

Por su parte, el rector de la Uader, Luciano Filipuzzi, valoró la participación de la Universidad en esta alianza estratégica y señaló que Entre Ríos reunirá a referentes de todo el ecosistema de la innovación, la robótica, la ciberseguridad y la Inteligencia Artificial.

Más de 50 charlas y talleres

Campus Party Entre Ríos 2026 contará con más de 30 charlas distribuidas en dos escenarios y más de 20 talleres prácticos, además de diferentes experiencias interactivas.

Entre las propuestas se prevé la exhibición de un robot humanoide, con el que los asistentes podrán interactuar.

Entre los referentes confirmados se encuentran Lorna Evans, especialista en tecnología espacial y candidata a astronauta de la NASA; Lesly Zerna, experta en Inteligencia Artificial; y Roxs Suárez, líder tecnológica de Naranja X.

La agenda abordará temas como programación, computación cuántica, ciberseguridad, robótica, bioimpresión e Inteligencia Artificial, entre otras tecnologías emergentes.

Las universidades también estarán presentes

El director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, adelantó que el organismo contará con un espacio destinado a que las principales casas de estudio de la provincia puedan presentar su oferta académica.

El objetivo será acercar herramientas y nuevas oportunidades a los jóvenes entrerrianos que se encuentren definiendo su futuro educativo y profesional.

En tanto, la directora Cono Sur de Campus Party, Lucrecia Gratas, destacó la decisión de Entre Ríos de utilizar el festival como una herramienta para acercar nuevas habilidades tecnológicas a los jóvenes.

También remarcó la importancia de generar espacios de encuentro entre el sector público, las empresas, las escuelas, las universidades y la comunidad.

De la presentación también participaron el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, quien destacó innovaciones como los medidores inteligentes y drones con sensores térmicos; y la vocal del Consejo General de Educación, Carla Dure, quien resaltó la importancia de acercar a las escuelas a este tipo de experiencias.

Cómo participar

La entrada para las dos jornadas será gratuita, aunque se requerirá inscripción previa para obtener la acreditación.

Los interesados podrán registrarse en:

Inscripción a Campus Party Entre Ríos

La agenda completa y los detalles de las conferencias estarán disponibles en:

Campus Party Argentina

De esta manera, Entre Ríos volverá a convertirse durante dos jornadas en un punto de encuentro para estudiantes, profesionales, emprendedores y empresas, con el objetivo de acercar conocimientos y experiencias sobre las tecnologías que marcarán el presente y el futuro.