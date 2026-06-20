Canal 8 de Salto cumplió 57 años al aire

Canal 8 de Salto – Televisora Salto Grande S.A.cumplió 57 años de transmisiones regulares ininterrumpidas. Más de medio siglo conectando a Salto con el mundo… y también con Concordia.

El canal que cruzamos por antena

Para nosotros los concordienses, el río Uruguay nunca fue frontera para la televisión. Gracias a las antenas de aire, pudimos y podemos seguir disfrutando de la programación que desde la República Oriental del Uruguay llega hasta nuestros hogares. Muchas generaciones crecimos mirando Canal 8, y esa sintonía sigue brindándonos imágenes de calidad.

Lo más valioso es que la unión fue de ida y vuelta. Muchos programas de Concordia se hicieron y pertenecieron a la grilla del canal. Entre los que se destacan están Antonio Pelizzari, Miguel Galloy tantos más que realizaban sus programas en Concordia y eran transmitidos por la sintonía de Televisora Salto Grande S.A. El río separa países, pero no corta la cultura.

Tras las primeras pruebas en abril de 1964, la señal comenzó a emitir formalmente desde el Hotel Salto el 19 de junio de 1969. Se convirtió en la primera y última estación analógica en instalarse en su departamento.

Durante décadas estuvo afiliada a la red nacional La Red desde su creación hasta el 30 de noviembre de 2023.

Con el avance tecnológico, la señal se adaptó a las exigencias modernas permitiendo su visualización por aire en calidad Full HD a través de TDA.

Hoy el canal ofrece programación con contenidos locales variados —muchos provenientes de Canal 5 Salto— y mantiene amplia cobertura por aire analógica, digital TDA y plataformas web. Su sede se encuentra ubicada cerca del Cuartel General Artigas y el Museo Horacio Quiroga.

57 años después, Canal 8 sigue demostrando que las ondas no entienden de fronteras. Feliz aniversario a Televisora Salto Grande S.A., y gracias por seguir siendo el puente de aire entre Salto y Concordia.

Por Exquiel Bond