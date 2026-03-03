Cantante y militante Libertario de Chajari, el hombre que intentó impedir la manifestación en Concordia

Tras la publicación de las fotografías por parte de este medio, lectores de la ciudad de Chajarí se comunicaron con la redacción para señalar que el protagonista de los incidentes sería Fernando Genero, cantante conocido en la “Ciudad de Amigos” y la región, quien además fue candidato a concejal por La Libertad Avanza y estaría vinculado a actividades de seguridad privada.

Durante la tarde, el propio Genero se contactó con 7Paginas para dar su versión de lo sucedido. Sostuvo que no agredió a nadie ni fue víctima de agresiones físicas, y que únicamente intentó dialogar con los manifestantes para que desistieran de interrumpir el tránsito. Aseguró que comenzó a recibir insultos y que, en un momento, colocó su mano delante de la cámara de un fotógrafo para evitar que continuara tomando imágenes sin su autorización.

No obstante, el relato del profesor jubilado y fotógrafo Juan Menoni contradice esa versión. En declaraciones a 7Paginas, explicó que participaba de la movilización como docente jubilado y también realizando cobertura fotográfica cuando observó al hombre increpando de manera violenta a un grupo de mujeres jubiladas que realizaban un corte de calle en la intersección de 1º de Mayo y Urquiza.

Según Menoni, en el lugar se encontraban agentes de tránsito, ya que el corte había sido solicitado por el gremio AGMER. “Empujaba a las mujeres, les gritaba y les ponía el rostro muy cerca mientras las insultaba”, describió.

El docente jubilado señaló que cuando su colega Claudio Verón tomó una fotografía, el hombre lo increpó y luego hizo lo mismo con él. “Se me vino encima gritándome amenazas, intentó sacarme la cámara, me la tironeó y me dejó marcada la muñeca porque la tenía sujeta. Después lanzó una trompada que logré esquivar y me empujó”, relató.

Menoni indicó que posteriormente se dirigieron a la Fiscalía, donde fue examinado por el médico de tribunales, quien constató una lesión en su muñeca. También señaló que presentaba una herida en la espalda y que recordó que el agresor tenía una llave en el puño al momento de arrojar el golpe, lo que habría provocado la lesión.

El docente afirmó haber aportado cuatro pruebas a la Justicia, entre ellas fotografías donde —según sostuvo— se observa al hombre agrediendo a las mujeres que participaban del corte. Además, cuestionó la falta de intervención policial. “Había efectivos enfrente y no hicieron nada pese a que la situación era evidente”, manifestó.

Por su parte, María José Chapitel, secretaria general de AGMER Departamento Concordia, explicó a 7Paginas que el incidente se produjo con un grupo de jubilados que se encontraba frente a la Cooperativa Eléctrica, en momentos en que el gremio iniciaba la convocatoria en la plaza 25 de Mayo para marchar hacia la Dirección Departamental de Escuelas.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Concordia, que deberá determinar responsabilidades en torno a los hechos ocurridos durante la previa de la movilización docente.