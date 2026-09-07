Canteras de Nueva Escocia: el trail volvió a reunir a corredores en un escenario único de la región

La jornada reunió a corredores de distintas localidades que llegaron para desafiarse en un circuito caracterizado por sus paisajes naturales y las particularidades del terreno. La propuesta incluyó las distancias competitivas de 7 y 15 kilómetros, además de las modalidades de trekking y kids.

La competencia estuvo organizada por Los Galgos, grupo que continúa impulsando el desarrollo del trail y las carreras de aventura en la zona, generando espacios para que corredores de diferentes niveles puedan encontrarse con nuevos desafíos y disfrutar de escenarios naturales de la región.

En los 15K, la clasificación general femenina tuvo como ganadora a Emilce Mariela Corajuria, de Concordia, con un tiempo de 1:35:23. El segundo lugar fue para Sol Caceres, también de Concordia, con 1:35:53, mientras que Silvina Alejandra Bravo, de San José, completó el podio con 1:37:07.

En la general masculina de 15K, el primer puesto fue para Luis María Barrio, de Concordia, con un tiempo de 1:12:41. Lo acompañaron en el podio Mariano Deagustini, de Puerto Yeruá, con 1:14:35, y Sergio Santiago Burna, de Concordia, con 1:18:44.

En los 7K femeninos, Jesica Marrone, de Concordia, se quedó con el primer lugar con 46:27. Segunda fue Mirna Ruiz Diaz, de Federal, con 48:28, y tercera Patricia Raquel Kemerer, de Concordia, con 49:11.

Por su parte, en los 7K masculinos, el ganador fue Kevin Rabaschino, de Concordia, con 38:24. El segundo puesto correspondió a Sebastian Barrios, de Federal, con 39:22, mientras que Ismael Juan David Romero, de Concordia, finalizó tercero con 39:30.

Con una propuesta que combina deporte, naturaleza y turismo deportivo, Canteras de Nueva Escocia continúa fortaleciendo su lugar dentro del calendario de carreras de aventura de la región, poniendo en valor los paisajes y caminos del departamento Concordia y el trabajo de Los Galgos.

* Clasificaciones

General 15K Mujeres

1° Emilce Mariela Corajuria — Concordia — 1:35:23

2° Sol Caceres — Concordia — 1:35:53

3° Silvina Alejandra Bravo — San José — 1:37:07

General 15K Varones

1° Luis María Barrio — Concordia — 1:12:41

2° Mariano Deagustini — Puerto Yeruá — 1:14:35

3° Sergio Santiago Burna — Concordia — 1:18:44

General 7K Mujeres

1° Jesica Marrone — Concordia — 0:46:27

2° Mirna Ruiz Diaz — Federal — 0:48:28

3° Patricia Raquel Kemerer — Concordia — 0:49:11

General 7K Varones

1° Kevin Rabaschino — Concordia — 0:38:24

2° Sebastian Barrios — Federal — 0:39:22

3° Ismael Juan David Romero — Concordia — 0:39:30

Por Marcelo Gonzalez