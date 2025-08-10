Caos vehicular en el “Martillo” de Concordia

Según pudo constatar 7Paginas, el tránsito que circula por avenida Frondizi en sentido norte-sur debe desviarse antes de llegar a los semáforos, ingresando por un camino interno para retomar la Ruta 22. Aquellos que se dirigen hacia el este, como por ejemplo a Benito Legeren, deben doblar a la izquierda y tomar la colectora.

El problema surge cuando algunos automovilistas, al ingresar a Concordia, esquivan una fila de tachos de señalización y entran directamente a la avenida, cruzándose con quienes ingresan correctamente por el desvió que se habilito desde la Ruta 22. Esto genera situaciones de alto riesgo y un desorden generalizado en la circulación.

Hasta el momento no se registraron accidentes, pero vecinos de la zona afirmaron a este medio que ya realizaron llamados a la Dirección de Tránsito solicitando la presencia de personal para ordenar el flujo vehicular.

La preocupación crece entre los conductores habituales de la zona, que temen que, de no tomar medidas urgentes, la combinación de obras y maniobras imprudentes termine provocando un siniestro grave.

Foto: Enrique Rodríguez

Redaccion de 7Paginas