Caos y abandono en Puerto Yerúa: un municipio de vacaciones y vecinos sin agua ni atención médica

Uno de los principales problemas es el suministro de agua potable. Vecinos aseguran que el servicio es irregular desde hace tiempo y que, en muchos casos, el agua solo llega durante la noche o en las primeras horas del día. La situación tomó estado público luego de que un vecino de apellido Almada difundiera en redes sociales un mensaje dirigido al intendente Daniel Benítez, exigiendo una solución inmediata ante la falta de agua en su vivienda y en el barrio, manifestando incluso su desesperación ante la ausencia de respuestas.

Este lunes por la tarde, Verónica, esposa de Almada, dialogó con un cronista de 7Paginas y relató el padecimiento cotidiano que viven. “Nos pasamos la noche juntando agua, porque a la mañana temprano se corta”, explicó. Tras la repercusión del reclamo, la municipalidad acercó a su domicilio un tanque con agua, aunque la solución fue parcial. “Esa agua es solo para tomar. Seguimos sin poder usar los sanitarios ni el agua para asearnos”, detalló.

La vecina indicó además que al domicilio se acercaron dos concejales, uno del oficialismo y otro de la oposición, quienes intentaron interceder en la situación. “Ellos hicieron lo que pudieron, pero el intendente brilla por su ausencia. Tampoco podemos enojarnos con los empleados, porque no tienen la culpa. Nos dijeron que hoy pondrían en funcionamiento una bomba que se había quemado”, señaló.

Verónica remarcó que no se trata de un caso aislado, sino de un problema que afecta a varias familias del barrio. “Nosotros dimos la cara, pero hay muchos vecinos más en la misma situación. Tenemos que ir a bañarnos al camping municipal, donde el agua sale con mucha presión, pero a nuestras casas durante el día no llega nada”, expresó. La mujer también hizo hincapié en el impacto que esto genera en los más chicos: “Uno de grande se adapta, pero las criaturas no entienden y eso se vuelve traumático”.

Agua de dudosa calidad

A la falta de suministro se suma la preocupación por la calidad del agua. Un vecino mostró a 7Paginas un vaso con agua extraída directamente de la canilla (foto), de color grisáceo, que atribuyen a un exceso de cloro. Según relataron, el agua de pozo —de por sí salobre— no estaría siendo correctamente tratada, debido a una presunta falta de asesoramiento técnico en el proceso de cloración.

Sala de primeros auxilios cerrada

Otra de las situaciones que genera mayor indignación es el cierre de la sala de primeros auxilios. Según denunciaron los vecinos, el centro de atención permanece cerrado porque, al igual que el resto del personal municipal, se encuentra de vacaciones hasta fin de mes. Esto deja a la población sin atención médica básica ante cualquier emergencia.

La decisión fue comunicada oficialmente mediante un flyer difundido por el municipio, en el que se informa que todas las dependencias permanecerán cerradas por vacaciones. “Esto es una burla para el pueblo. El médico, que además es concejal, está de vacaciones en una playa de Brasil, mientras la sala de primeros auxilios está cerrada”, reclamó con indignación una vecina.

La situación genera aún más controversia si se tiene en cuenta que Puerto Yerúa tomó relevancia nacional en los últimos tiempos por la inversión realizada en una planta de agua purificada vinculada a la familia del arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, mientras gran parte de los vecinos no cuenta con agua potable en condiciones mínimas para el consumo diario.

Con servicios básicos resentidos y sin respuestas claras por parte de las autoridades, la comunidad de Puerto Yerúa atraviesa días de profundo malestar, reclamando soluciones urgentes y presencia del Estado local ante necesidades que consideran básicas e impostergables.

