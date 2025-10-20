Capacitación electoral en Federación para autoridades de mesa

Según lo informado a 7Paginas, la jornada se llevará a cabo en el Salón de la Democracia, ubicado en el primer piso del Centro Cívico municipal (Avda. San Martín y Avda. Las Hortensias), con dos turnos disponibles: a las 14:00 y a las 18:00 horas, para facilitar la asistencia de todos los convocados.

La capacitación estará a cargo de Leonardo Cozza, Liliana Surt, Vanina Benítez y Ludmila Rader, docentes y capacitadores pertenecientes a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

El objetivo del encuentro es brindar las herramientas necesarias para garantizar el correcto desarrollo de los comicios, reforzando el conocimiento sobre los procedimientos, responsabilidades y protocolos que deben cumplir las autoridades de mesa durante la jornada electoral.