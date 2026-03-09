Capacitación gratuita: curso de armador de muebles en Concordia

La propuesta se desarrollará el jueves 19 de marzo, de 16:00 a 18:00 horas, en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico, ubicada en el primer piso del edificio de Mitre y Pellegrini.

La capacitación estará a cargo de Martín Coduri, quien cuenta con 23 años de experiencia en diseño y fabricación de mobiliario, y brindará conocimientos prácticos vinculados al armado de muebles y al manejo de herramientas básicas utilizadas en el rubro.

Desde el municipio destacaron que este tipo de propuestas buscan fortalecer las oportunidades de formación laboral para los vecinos de la ciudad, brindando conocimientos aplicables que permitan generar nuevas posibilidades de empleo o emprendimientos.

En este sentido, el Director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, señaló que “desde la Dirección de Empleo continuamos impulsando capacitaciones que permitan a los vecinos adquirir habilidades concretas para el mundo laboral. Este curso está pensado para brindar herramientas prácticas que puedan convertirse en una salida laboral”.

Asimismo, destacó que “la articulación con capacitadores con experiencia en el sector productivo es fundamental para acercar conocimientos reales del oficio y generar oportunidades de crecimiento para quienes participan”.

Los cupos son limitados y la inscripción se realiza completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/RAWJnUo9VaLbz6Pt7.