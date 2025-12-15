Capacitación sobre estereotipos antisemitas para nuevos funcionarios policiales en Concordia

La actividad comenzó a las 9:00 y estuvo a cargo del profesor Alejandro Fruncieri, quien desarrolló la disertación titulada “Estereotipos antisemitas y acciones consecuentes, ayer y hoy”. Durante el encuentro, se abordó el origen histórico de los estereotipos antisemitas, su permanencia a lo largo del tiempo en distintos ámbitos sociales y las consecuencias concretas que estos prejuicios han generado y continúan generando en la actualidad.

En ese marco, se promovió una mirada crítica y reflexiva sobre la importancia de identificar y desarticular prácticas discriminatorias, remarcando el rol fundamental que cumplen las fuerzas de seguridad en la construcción de una convivencia democrática basada en la igualdad, el respeto y la defensa de los derechos humanos.

La capacitación, según se dijo a 7Paginas, se inscribió dentro del proceso de formación integral de los nuevos efectivos policiales, reforzando contenidos vinculados a la ética profesional, la diversidad cultural y la responsabilidad social en el ejercicio de la función pública, pilares esenciales para el desempeño institucional en contacto permanente con la comunidad.