Lunes 15 de diciembre de 2025
Capacitación sobre estereotipos antisemitas para nuevos funcionarios policiales en Concordia

En horas de la mañana, en el Salón de Actos de la Jefatura Departamental Concordia, se llevó adelante una capacitación destinada a los nuevos funcionarios de la Policía de Entre Ríos, con el objetivo de profundizar la formación en materia de derechos humanos y prevención de la discriminación.
La actividad comenzó a las 9:00 y estuvo a cargo del profesor Alejandro Fruncieri, quien desarrolló la disertación titulada “Estereotipos antisemitas y acciones consecuentes, ayer y hoy”. Durante el encuentro, se abordó el origen histórico de los estereotipos antisemitas, su permanencia a lo largo del tiempo en distintos ámbitos sociales y las consecuencias concretas que estos prejuicios han generado y continúan generando en la actualidad.

En ese marco, se promovió una mirada crítica y reflexiva sobre la importancia de identificar y desarticular prácticas discriminatorias, remarcando el rol fundamental que cumplen las fuerzas de seguridad en la construcción de una convivencia democrática basada en la igualdad, el respeto y la defensa de los derechos humanos.

La capacitación, según se dijo a 7Paginas, se inscribió dentro del proceso de formación integral de los nuevos efectivos policiales, reforzando contenidos vinculados a la ética profesional, la diversidad cultural y la responsabilidad social en el ejercicio de la función pública, pilares esenciales para el desempeño institucional en contacto permanente con la comunidad.