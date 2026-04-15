Capacitaciones gratuitas en informática y redes sociales: gran convocatoria y nuevas comisiones en Concordia

La propuesta tuvo una importante respuesta por parte de la comunidad de Concordia, completándose rápidamente los cupos disponibles. Frente a esta alta demanda, se decidió ampliar la oferta con la incorporación de nuevas comisiones para garantizar un mayor acceso a la formación.

Actualmente, todos los talleres se encuentran completos, con excepción del curso de Operador Informático Básico, que aún dispone de vacantes.

Las capacitaciones se desarrollarán en el Centro Cívico de Concordia y cuentan con certificación oficial del CGE. Están orientadas a fortalecer habilidades digitales y mejorar las oportunidades de inserción laboral de los participantes.

Inicio de los talleres

El curso de Operador Informático Básico —que aún tiene cupos disponibles (20 lugares)— comenzará el lunes 20 de abril, con cursado los días lunes y miércoles en los siguientes horarios: 15:00 a 16:15; 16:15 a 17:30 y 17:30 a 18:45. Debido a la gran demanda, se sumó una nueva comisión.

En tanto, los cursos de Operador Informático Avanzado, Administración de Redes Sociales y Asistente en Armado y Mantenimiento de PC —todos con cupos completos— iniciarán el martes 21 de abril, con diferentes días de cursado según cada propuesta.

Inscripciones

Las personas interesadas en el curso que aún dispone de vacantes deberán inscribirse de manera presencial en la Dirección de Empleo, ubicada en el primer piso del Centro Cívico (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 13:00.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que estas iniciativas forman parte de una política sostenida de formación en oficios y competencias digitales, promoviendo la inclusión tecnológica y generando nuevas oportunidades de capacitación para los vecinos de la ciudad.