Cáritas Concordia inicia una capacitación para responder ante emergencias e inundaciones

Ante la posibilidad de que la región de Salto Grande vuelva a enfrentar situaciones de emergencia, Cáritas Diocesana de Concordia puso en marcha un itinerario de capacitación destinado a fortalecer la preparación comunitaria y la capacidad de respuesta ante distintos tipos de emergencias.

La iniciativa apunta a brindar herramientas para la prevención, la respuesta inmediata y el acompañamiento posterior de las comunidades que puedan verse afectadas por fenómenos climáticos, ambientales o situaciones accidentales.

Desde Cáritas señalaron a 7Paginas, que la convocatoria cobra especial importancia ante los pronósticos que advierten sobre la posibilidad de que la región pueda verse afectada por el fenómeno de El Niño y eventuales inundaciones.

Primer encuentro

El primer encuentro presencial se realizará el próximo 29 de septiembre, de 8.30 a 12, en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Padre Andrés Servín y Libertad, de Concordia.

La capacitación está abierta a agentes pastorales, voluntarios y voluntarias, pero también a todas aquellas personas de la comunidad que quieran prepararse para colaborar ante situaciones de emergencia.

Desde la organización invitaron especialmente a quienes integran la Zona Centro de la Diócesis, aunque la convocatoria alcanza a las distintas zonas pastorales.

Los participantes deberán llevar anotador y, quienes quieran, podrán llevar mate y algo para compartir.

Prepararse antes de que ocurra una emergencia

Desde Cáritas remarcaron que la propuesta no apunta solamente a responder frente a una inundación, sino a generar capacidades que permitan actuar ante diferentes situaciones.

“Prepararnos significa adquirir herramientas, conocer cómo organizarnos y saber cómo responder de manera solidaria, organizada y operativa cuando una comunidad o una familia necesite nuestra ayuda”, señalaron.

En ese sentido, destacaron la importancia de fortalecer las redes locales de asistencia y respuesta, entendiendo que ninguna comunidad está exenta de afrontar fenómenos naturales u otras situaciones de emergencia.

La iniciativa tampoco busca ser una capacitación aislada. El objetivo es desarrollar un itinerario de formación, incorporando progresivamente nuevas herramientas y construyendo una red preparada para actuar antes, durante y después de una emergencia.

Una red comunitaria

Desde Cáritas explicaron que la propuesta no es exclusiva de la institución, sino que busca sumar a personas e instituciones interesadas en colaborar y fortalecer los vínculos comunitarios.

El primer encuentro será presencial para favorecer el intercambio de experiencias, el conocimiento entre los participantes y la construcción de vínculos que permitan una respuesta coordinada.

Durante la jornada también se explicará cómo continuará el proceso de capacitación y cuáles serán las próximas instancias.

Las personas interesadas en obtener información pueden comunicarse al 3454 184844, con Pedro Sena, director de Cáritas Concordia.

La convocatoria parte de una premisa central: la preparación previa permite responder mejor cuando una comunidad o una familia necesita ayuda.