Carlos Bachmann: “En Federación recaudamos el 18% de las tasas y los gobiernos nacional y provincial no están ejecutando ninguna obra”

El secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Federación, Carlos Bachmann, realizó un amplio repaso de la situación de la ciudad durante su visita a los estudios de Radio UNO Federación donde participo del programa Entre Lineas y abordó las principales dificultades que enfrenta actualmente la gestión municipal.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con las restricciones económicas que atraviesa el municipio. Bachmann aseguró que actualmente la comuna recauda apenas el 18% de las tasas municipales, situación que, según explicó, limita fuertemente la capacidad para ejecutar obras y mejorar los servicios.

A esto sumó una fuerte crítica a la ausencia de obras de los gobiernos nacional y provincial en la ciudad.

“En el municipio hacemos todo lo posible para que funcione, pero no tenemos ningún tipo de obra nacional”, sostuvo, y agregó que tampoco observa respuestas concretas de organismos provinciales.

Preocupación por las defensas y el avance de El Niño

Bachmann también se refirió al escenario climático que atraviesa la región y a las consecuencias que podría generar el fenómeno de El Niño.

Explicó que recientemente se realizó una reunión del COEM, con la participación de distintos actores vinculados a la prevención y respuesta ante emergencias, donde se analizaron las condiciones que podría enfrentar Federación durante los próximos meses.

Según indicó, la ciudad no tendría el mismo riesgo de inundación que otras localidades ubicadas aguas abajo de la represa, pero sí podría sufrir anegamientos, dificultades de circulación y problemas vinculados con la erosión de las costas.

Uno de los sectores que genera preocupación es la cabecera del puente, mientras que también se identificó como punto vulnerable el área ubicada detrás de las termas y el Parque Acuático.

“Estamos previendo ahora con los mismos trabajos que se están realizando levantar la calle, enripearla un poco más alto para que el agua que viene por atrás de las termas no nos afecte”, explicó.

El funcionario remarcó además que un nivel elevado del lago durante varios días podría dificultar el normal escurrimiento del agua de lluvia y generar consecuencias sobre distintos sectores de la ciudad.

“No tenemos los medios para llevarlo adelante”

Otro de los puntos señalados por Bachmann fue el estado de las defensas costeras.

Explicó que desde el Municipio se realizan trabajos paliativos, pero consideró que la magnitud del problema requiere una intervención mayor de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).

“Nosotros podemos hacer trabajos paliativos, pero no va a alcanzar”, afirmó al referirse al mantenimiento de las defensas y a los efectos de la erosión.

En ese sentido, recordó que Federación se encuentra vinculada directamente con el funcionamiento de la represa y planteó que debería existir una mayor intervención para resolver los problemas estructurales.

La red cloacal, otro frente de preocupación

Durante la entrevista, Bachmann también explicó los inconvenientes que se vienen registrando en la red cloacal.

Informó que recientemente se realizó una licitación por aproximadamente 42 millones de pesos para adquirir dos bombas cloacales destinadas a sectores importantes de la ciudad. Sin embargo, mientras se colocaron esas unidades, otras dos bombas de menor tamaño presentaron desperfectos.

El funcionario adelantó que se esperaba contar con las nuevas bombas para su colocación y explicó que el Municipio trabaja además en la recuperación de otras unidades para garantizar que las distintas estaciones cuenten con respaldo.

Uno de los problemas detectados durante las tareas de limpieza fue la presencia de elementos extraños dentro de las cámaras cloacales.

“Encontramos cualquier cosa”, relató Bachmann, mencionando desde troncos de importante tamaño hasta una valija con ropa. También señaló que en una bomba se encontró una escoba, situación que puede provocar obstrucciones, sobrecarga y daños en los equipos.

A esto se suma la presencia de grasa proveniente de establecimientos gastronómicos, que al ingresar al sistema puede adherirse a las paredes de las cañerías y generar obstrucciones.

Trabajos en la planta de tratamiento

Respecto de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, Bachmann informó que el Municipio está realizando trabajos de limpieza y reparación con personal propio.

Explicó que se decidió avanzar de esta manera luego de solicitar un presupuesto técnico que rondaba los 15 millones de pesos, monto que el municipio pretende destinar directamente a las reparaciones necesarias.

La planta continúa funcionando, aunque actualmente no lo hace al ciento por ciento de su capacidad. El objetivo de la gestión es recuperar las distintas piletas y llevar nuevamente todo el sistema a su funcionamiento pleno.

En ese contexto, el secretario volvió a reclamar por la falta de obras de organismos provinciales y mencionó proyectos que habían sido presentados ante CAFESG para ampliar y mejorar la planta.

“¿Cómo no podemos traer esto a Federación?”, cuestionó, al considerar que una obra de estas características resulta fundamental para el crecimiento de la ciudad.

“Recaudamos el 18%”

Uno de los reclamos más contundentes de Bachmann estuvo relacionado con los recursos municipales.

“Nosotros necesitamos mucho más que esto”, afirmó al referirse al nivel de recaudación de tasas, y precisó que actualmente se ubica alrededor del 18%.

Frente a esta situación, explicó que la gestión debió implementar una política de reducción y control de gastos, incluyendo combustible y otros recursos operativos.

“Desde el principio lo que se hizo ahora es una reducción de todos los gastos”, señaló, aunque reconoció que con los recursos disponibles “se podría hacer muchísimo más”.

Bachmann consideró además que el contexto económico nacional dificulta a los vecinos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, pero remarcó que el Municipio necesita mejorar la recaudación para poder sostener sus servicios.

Críticas a la falta de obra pública

El funcionario también cuestionó la ausencia de programas y obras provenientes de Nación y Provincia.

“Hoy creo que ni es por un color político, sino por una misma bajada de línea del gobierno nacional, de recorte”, sostuvo, al considerar que las políticas actuales generan dificultades para las municipalidades.

En ese sentido, mencionó obras de infraestructura que requieren inversiones que exceden las posibilidades del Municipio y sostuvo que contar con asistencia provincial o nacional permitiría avanzar sobre diferentes sectores de la ciudad.

La planta de residuos y el parque automotor

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento de la planta de residuos. Bachmann explicó que actualmente se realizan tareas de limpieza y reparación de distintos componentes, entre ellos las cintas transportadoras.

El objetivo es poner nuevamente en funcionamiento la planta, aunque reconoció que existen dificultades económicas vinculadas con el costo operativo y los ingresos que genera la venta de materiales recuperados.

“Queremos ponerla en funcionamiento cuanto antes”, afirmó.

En cuanto al parque automotor municipal, destacó que se logró recuperar parte de la maquinaria que se encontraba fuera de servicio. Señaló que las motoniveladoras, camiones y retroexcavadoras están siendo puestos en funcionamiento y que se trabaja con mecánicos dentro del propio corralón para reducir costos.

La intención, según explicó, es que cada área municipal pueda contar con un vehículo propio para mejorar la operatividad.

Obras pendientes

Bachmann también realizó un repaso de algunas obras que la Municipalidad viene ejecutando con recursos y personal propio.

Sobre la pista de ciclismo, indicó que resta aproximadamente un 10% de las vallas de contención, además de trabajos de pintura y acondicionamiento.

En el Ecoparque, señaló que la colocación de baldosones alcanza aproximadamente el 80%.

Respecto de la avenida Alem, informó que se continúa con el llenado de distintos tramos y que la próxima semana se prevé licitar la continuidad de la obra sobre calle Paraná, incluyendo veredas, cordón cuneta y trabajos de pavimentación.

La prioridad de la gestión, explicó, es terminar las obras que quedaron pendientes antes de iniciar nuevos proyectos.

Un escenario de restricciones y prioridades

El funcionario municipal planteó así un panorama marcado por múltiples frentes de trabajo: mantenimiento de calles, drenajes, sistema cloacal, planta de tratamiento, residuos, defensas costeras, maquinaria y obras pendientes.

En ese contexto, defendió el trabajo que realiza el Municipio con los recursos disponibles, pero insistió en que la capacidad de respuesta está condicionada por el bajo nivel de recaudación y por la ausencia de obras de mayor escala provenientes de otros niveles del Estado.

Mientras Federación se prepara para afrontar los posibles efectos del fenómeno de El Niño, la gestión municipal deberá sostener simultáneamente los servicios cotidianos y las obras consideradas prioritarias, en un escenario económico que, según Bachmann, obliga a administrar cada recurso disponible.