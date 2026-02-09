Carlos Cecco, el que más mide en Federación

En los últimos días trascendió que se estarían realizando encuestas y mediciones de intención de voto, y en ese marco no resultó sorpresivo que, dentro del radicalismo, el dirigente mejor posicionado sea el cuatro veces intendente Carlos Cecco.

El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que Cecco había manifestado públicamente, en el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, que no volvería a presentarse como candidato a intendente. Aquellas declaraciones fueron realizadas tras la última derrota electoral frente al actual intendente justicialista Ricardo Bravo.

Sin embargo, ese posicionamiento fue previo al inicio de su fuerte gestión al frente de la CAFESG, desde donde Cecco volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y mediática regional. A sus 82 años, el ex intendente imprimió su sello en el organismo, impulsando una importante cantidad de obras públicas en escuelas, hospitales y otras infraestructuras en la región de Salto Grande, lo que le permitió recuperar visibilidad y respaldo político.

Según información a la que tuvo acceso 7Paginas, Carlos Cecco ronda actualmente el 30% de intención de voto, un porcentaje que lo coloca en una posición inmejorable para evaluar seriamente la posibilidad de buscar una quinta intendencia en Federación.

En el plano provincial, el tablero también juega su papel. Todo indica que el gobernador Rogelio Frigerio buscaría la reelección en Entre Ríos y, en ese escenario, crecen las versiones que señalan que podría convocar a Cecco como candidato en Federación, una jugada que además permitiría evitar una interna, dado que los otros sectores locales hoy integran mayoritariamente el armado provincial.

Por el lado del justicialismo, el panorama aparece más abierto. El actual intendente Ricardo Bravo no podrá aspirar a un nuevo mandato al haber sido reelecto, lo que deja vacante esa posibilidad. En ese contexto surgen las figuras de Carlos Miller, quienes confirmaron a 7Paginas sus intenciónes de competir por la intendencia en las próximas elecciones.

No obstante, aún resta definir si estos dos referentes lograrán un acuerdo electoral con el oficialismo o si el sector que responde a Bravo optará por presentar un candidato propio, una definición clave para el armado del peronismo federadense.

Con encuestas en marcha y nombres que comienzan a consolidarse, Federación empieza a transitar un clima claramente preelectoral, donde las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían resultar determinantes para el rumbo político de la ciudad en 2027.