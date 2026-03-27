Carlos Cecco: “Estamos respondiendo con hechos concretos y las obras en Federación están a la vista”

En una intensa jornada de trabajo, el presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Carlos Cecco, recorrió las diversas obras que el organismo ejecuta en Federación y sus alrededores. En diálogo con 7Paginas, el funcionario hizo un balance de gestión y salió al cruce de las críticas opositoras, asegurando que el compromiso con la ciudad es «prioritario y tangible».

El detalle de las obras: Educación y Salud como ejes

Cecco inició su recorrida en el Distrito Gualeguaycito, visitando la Escuela Nº 42 «General Pringles», donde se invirtieron cerca de 200 millones de pesos en una reestructuración integral que incluyó red cloacal, restauración de aulas y cocina.

Posteriormente, se trasladó a la Escuela Agrotécnica «El Limonar», donde avanza a paso firme la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y cocina, con una inversión de 300 millones de pesos. «Era una obra de extrema necesidad; los chicos tenían el comedor a 200 metros de la escuela», explicó Cecco.

La recorrida también incluyó:

Colonia San Luis: 90% de avance en la escuela «Recuerdo de Provincia» y remodelaciones en la Escuela 17.

Escuela 64: Reparación total de techos y SUM, superando el 90% de ejecución.

Hospital San José: Modernización integral de la cocina con una inversión de 300 millones de pesos.

Infraestructura vial: Finalización de la demarcación del acceso a Federación y la alcantarilla sobre el arroyo Guarumba.

«No son cuatro obras como se dijo, son siete frentes abiertos solo en Federación, sumado al Taller Protegido que recuperamos junto a CTM con una inversión superior a los 100 millones de pesos», aclaró el titular de CAFESG.

Respuesta al PJ: «Se han anticipado»

Consultado sobre el proyecto de resolución del Bloque Justicialista que pide precisiones para el 2026, Cecco minimizó el planteo. “Creo que los concejales se han apurado. Estamos en la etapa de análisis de la distribución del 25% que le corresponde a Federación por decreto del gobernador Frigerio”, señaló.

El funcionario explicó que la definición de obras para el presente año es un proceso de «justicia y equidad» que requiere un estudio serio, especialmente para resarcir a Federación por los efectos negativos históricos de la represa. «Estamos relevando prioridades junto al Consejo de Educación, el Ministerio de Salud y Vialidad. El presupuesto estimado de inversión para el próximo ciclo ronda los 25.000 millones de pesos», adelantó.

Una CAFESG saneada y eficiente

Cecco destacó que, bajo las directivas del gobernador Rogelio Frigerio, se logró un «achicamiento del 30% del personal» del organismo para ganar eficiencia. Asimismo, subrayó que hoy las empresas cobran en término: «El problema lo teníamos antes, cuando se debían seis meses y no había dinero. Hoy estamos respondiendo con hechos».

Finalmente, resaltó las gestiones políticas que permitieron actualizar el valor del megavatio de $1.800 a $8.000, lo que garantiza un flujo de excedentes que permite planificar el crecimiento de la región con previsibilidad financiera.

Redacción de 7Paginas