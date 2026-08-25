Carlos Cecco no sería candidato a intendente de Federación en 2027

El escenario político de Federación de cara a las elecciones de 2027 sumó una importante novedad. Carlos Cecco, cuatro veces intendente de la ciudad y actual presidente de CAFESG, habría confirmado que no será precandidato a intendente.

Según pudo conocer 7Páginas a través de integrantes del espacio “Recuperemos Federación”, la decisión fue comunicada por el propio Cecco durante una reunión mantenida este lunes por la noche.

El dirigente, de 82 años, habría planteado ante su entorno que su edad constituye uno de los factores que le impedirían asumir nuevamente la responsabilidad de conducir el municipio.

El factor del consenso

Sin embargo, la decisión también podría estar relacionada con el escenario político interno.

Días atrás, en diálogo con un cronista de 7Páginas, Cecco había señalado que solamente estaría dispuesto a competir si se alcanzaba un acuerdo o consenso con otros sectores.

En ese contexto, no se descarta que la falta de avances para alcanzar ese entendimiento haya incidido en la determinación de desistir de una eventual candidatura.

Por el momento, ya hicieron públicas sus aspiraciones para competir por la Intendencia de Federación Sergio Piana y Emilio Vago, por lo que el escenario electoral comienza a mostrar diferentes alternativas dentro del espacio opositor.

“Recuperemos Federación” busca candidato propio

Desde el sector “Recuperemos Federación” confiaron a este medio que, tras conocerse la decisión de Cecco, durante la reunión de este lunes se resolvió comenzar a trabajar en la construcción y fortalecimiento de una candidatura propia.

La intención del espacio sería contar con un postulante que pueda participar en una eventual interna y representar al sector en la disputa por la conducción del municipio en 2027.

De esta manera, la salida de Cecco modifica sustancialmente el tablero político federense, teniendo en cuenta el peso que el dirigente mantiene dentro de la política local y provincial.

Un dirigente con fuerte peso político

Cabe recordar que Carlos Cecco actualmente se encuentra al frente de CAFESG, organismo desde el cual tiene bajo su responsabilidad buena parte de las políticas y obras públicas vinculadas a la región de Salto Grande.

Además, mantiene una relación política cercana con el gobernador Rogelio Frigerio, quien depositó en Cecco responsabilidades vinculadas con el desarrollo de la obra pública regional.

Su eventual decisión de no competir en 2027 abre ahora un nuevo capítulo dentro de la política de Federación, donde los distintos sectores deberán comenzar a definir candidaturas, alianzas y estrategias de cara a una elección que, aunque todavía aparece lejana, ya comenzó a movilizar a la dirigencia local.