Carlos Cecco pidió el acompañamiento en las urnas para consolidar el proyecto de Frigerio

El exintendente de Federación y actual presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Carlos Cecco, se sumó al llamado a la militancia radical y a la ciudadanía entrerriana para respaldar en las próximas elecciones del 26 de octubre al candidato Darío Schneider, actual ministro de Planeamiento e Infraestructura de la provincia.

Cecco destacó la importancia de dar continuidad al plan de obras que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio, y subrayó que el acompañamiento en las urnas es clave para “consolidar un camino de cambio y darle gobernabilidad a Entre Ríos”.

“Estas elecciones es importante que apoyemos a nuestro candidato Darío Schneider. Alguien con probada trayectoria de trabajo, dos veces intendente de Crespo y hoy ministro de Planeamiento e Infraestructura de la provincia, y que sabemos que defiende las banderas de la UCR”, manifestó Cecco.

El dirigente federense aseguró que la gestión de Frigerio marcó un punto de inflexión en la provincia, con un plan de obras “que llegó a cada rincón de Entre Ríos” y una administración que “recuperó la confianza y el diálogo con los municipios”.

“Tenemos la oportunidad histórica de consolidar un camino de cambio, reforzar el equipo y darle gobernabilidad a Frigerio para seguir impulsando las obras y los proyectos que tanto necesitamos”, remarcó Cecco, quien finalizó su mensaje con una convocatoria a la participación: “Acompañanos con tu voto este 26 de octubre”.

Redaccion de 7Paginas