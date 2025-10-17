Carlos Cecco: “Seguiremos trabajando para que Federación recupere el esplendor que se merece”

CAFESG y su rol estratégico para el desarrollo

Al referirse a su función al frente del organismo, Cecco explicó, “La CAFESG, por su naturaleza, es una herramienta clave para el desarrollo regional que articula las necesidades de nuestra gente con la visión del gobierno provincial. El Gobernador me confió esta tarea reconociendo la historia y el sacrificio de Federación para que la represa y sus recursos se traduzcan en oportunidades. Hoy mi labor se centra en utilizar al máximo ese potencial para devolver a Federación el esplendor que se merece.”

Distribución equitativa de los excedentes: un acto de justicia histórica

En relación al Decreto N° 1944, que establece que al menos el 50% de los excedentes de CAFESG se destinen en partes iguales a los departamentos Concordia y Federación, Cecco lo consideró un hito institucional, “Es un acto de justicia histórica y un reconocimiento a nuestra ciudad. Este decreto garantiza certidumbre y recursos para el crecimiento de la región, y demuestra el compromiso del gobernador Frigerio con nuestra gente. Es una decisión que requería coraje y que otros dirigentes no supieron tomar.”

Más de 1.200 millones de pesos en obras para Federación

Cecco detalló que, en apenas 20 meses de gestión, se destinaron $1.213.407.931,59 a obras en Federación, priorizando la infraestructura vial y educativa.

Entre los proyectos destacados mencionó, Construcción de Alcantarilla sobre Arroyo Guarumba – $86.990.862,88

Señalización horizontal y vertical de la Ruta Provincial N° 44 (Acceso a Federación) – $136.119.804,56

Refacciones en la Escuela N° 64 “José Hernández” – $170.942.996,15

Refacciones en la Escuela N° 42 “Pascual Pringles” – $153.973.858,03

Construcción del comedor en la Escuela N° 150 “El Limonal” – $299.840.643,32

Refacción y ampliación de la cocina del Hospital San José (licitada) – $223.263.451,75

“Estas obras no solo generan empleo y mejoran la infraestructura, sino que devuelven dignidad y oportunidades a nuestros vecinos. Federación vuelve a ser protagonista del desarrollo regional.”

Desarrollo social y acompañamiento a sectores productivos

El titular de CAFESG destacó que, además de las obras, el organismo impulsa iniciativas de fortalecimiento social y económico, “Reactivamos la Unidad de Gestión de Proyectos para agilizar los Aportes No Reintegrables (ANR) del Fondo Multisectorial de Salto Grande y las líneas de crédito del CFI, en apoyo a emprendedores, productores y prestadores turísticos.”

En el ámbito educativo y social, CAFESG desarrolla el programa “Escuela, sociedad y ambiente para una comunidad más sostenible”, talleres de Orientación Vocacional Ocupacional (más de 130 jóvenes participantes) y capacitaciones sobre salud mental en las aulas, articuladas con el Consejo General de Educación, alcanzando a nueve instituciones.

Gestiones conjuntas con CTM Salto Grande

Cecco también se refirió al trabajo articulado con la Delegación Argentina ante la CTM Salto Grande, destacando que este vínculo permitió retomar proyectos largamente demandados por los federaenses, Defensa costera en el puente de acceso y Av. Sixto Ríos (lado Este).

Recuperación del Taller Protegido.

Adquisición de 130 butacas para el Auditorium Federación.

“Son acciones concretas que reflejan una gestión transparente y comprometida con las verdaderas necesidades de la comunidad”, aseguró.

Visión de futuro

Finalmente, Cecco dejó un mensaje a los vecinos:

“Mi compromiso personal es seguir trabajando incansablemente para que Federación recupere el esplendor que se merece. Voy a pelear por lo que es justo para nuestra ciudad y la región, acompañando al gobernador Frigerio en el desafío de impulsar las obras y proyectos que transforman la vida de nuestra gente.”