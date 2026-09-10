Carlos Glass: el referente cultural orgullo de la región que no es profeta en su tierra Federación

Carlos Glass es uno de esos nombres que, cuando se habla de folclore y cultura en la región, resulta difícil no mencionar. Con 37 años de trayectoria, el bailarín federense construyó una carrera que lo llevó a representar a su ciudad y a Entre Ríos en distintos escenarios del país.

Sin embargo, existe una contradicción que el propio artista volvió a poner sobre la mesa durante una entrevista en el programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación: mientras desde otros lugares de la provincia y del país continúan reconociendo su trayectoria y convocándolo para participar de grandes acontecimientos culturales, en su propia ciudad nunca recibió un reconocimiento del Concejo Deliberante de Federación. Por el contrario, este cuerpo deliberativo reconoció la labor del programa cultural que desarrolla un hombre oriundo de Uruguay, que fue denunciado en Federacion por una periodista en el marco de violencia de genero.

Y ahora la historia vuelve a repetirse.

Glass fue convocado para integrar un ballet que participará del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, una de las grandes vidrieras culturales del país. La invitación llegó desde San José de Feliciano, donde había sido convocado como curador de la región Nº 3 de la Paz Federal.

El director de Cultura de esa localidad fue quien le hizo la propuesta.

“Me dijo: ‘Champion, ¿te gustaría ir a Jesús María? Hay un lugar para vos’. Y yo dije que sí, porque esa oportunidad pasa una vez en la vida”, relató.

En el ambiente artístico, Carlos Glass es conocido como “Champion”, un apodo que lo acompaña desde hace años y que se transformó prácticamente en una marca dentro del mundo del folclore.

Otra vez Jesús María

Para Glass, la nueva convocatoria tiene un significado especial. Ya había participado anteriormente y volver a ese escenario representa, según sus propias palabras, un verdadero orgullo.

“Jesús María no es fácil de llegar. Es una comisión cerrada a selecciones, a invitaciones especiales que se envían a cada una de las secretarías y gobiernos de las provincias”, explicó.

Esta vez tendrá la posibilidad de regresar acompañado por una delegación de bailarines de la región.

Pero, más allá del escenario, hay algo que para el artista tiene todavía mayor valor: volver a llevar el nombre de Federación a una vidriera nacional.

Recordó que cuando participó anteriormente tuvo la oportunidad de promocionar fuertemente a su ciudad.

“Cuando llegué a Federación, el nombre de Federación lo repartí por todos lados y fue muy bien visto. El 2019 fue un año impresionante para la ciudad”, recordó.

“La cultura hace al turismo”

Glass insiste en una idea que considera fundamental para Federación: cultura y turismo deben caminar juntos.

“La cultura hace al turismo. Los eventos son necesarios para convocar personas, porque si no hay eventos la gente no viene y no se genera ese movimiento”, afirmó.

Desde su perspectiva, una ciudad turística no puede limitarse solamente a sus atractivos naturales o termales. También necesita producir acontecimientos culturales capaces de convocar visitantes y proyectar su identidad.

Por eso considera que cada escenario en el que participa es también una oportunidad para promocionar a Federación.

Incluso adelantó que buscará llevar una bandera con los nombres de comerciantes y empresas que colaboren con su viaje, para que puedan ser vistos durante las transmisiones y los streamings de Jesús María.

El reconocimiento que nunca llegó en Federación

Pero mientras otros lugares lo convocan, Glass asegura que en su propia ciudad la historia es diferente.

Durante la entrevista le preguntaron directamente si alguna vez había sido reconocido por el Concejo Deliberante de Federación.

La respuesta fue contundente: “No”.

El bailarín recordó que incluso presentó proyectos y propuestas vinculadas con la cultura local. Entre ellos, una iniciativa para incorporar el folclore a las escuelas de Entre Ríos.

“Yo quiero sacar la Ley de Folclore, que quede estampada en las escuelas”, sostuvo.

Se trata de uno de los proyectos que considera más importantes de su trayectoria, porque entiende que la cultura debe comenzar a transmitirse desde los primeros años.

Y volvió a poner como ejemplo a Salta.

“Salta tiene folclore en las escuelas desde el jardín. Por eso tienen tradición, por eso se respira folclore”, señaló.

“Nadie es profeta en su tierra”

La situación llevó a que durante la entrevista surgiera una frase que parece resumir perfectamente su historia: “nadie es profeta en su tierra”.

Glass tiene una larga lista de antecedentes que avalan su trayectoria, pero sostiene que en Federación todavía no tuvo el reconocimiento institucional que considera que merece.

Mientras tanto, su nombre continúa trascendiendo las fronteras de la ciudad.

La convocatoria de Jesús María llegó desde afuera. Antes había llegado la posibilidad de participar en Cosquín y otros grandes escenarios.

“Uno no para mí y uno no para Federación”, expresó, dejando en claro que cada presentación también representa a la ciudad donde nació y desarrolló buena parte de su trayectoria.

Se emocionó al hablar de su historia

Durante la entrevista, Glass no pudo ocultar la emoción al recordar los obstáculos que tuvo que superar.

“Esto demuestra que los sueños llegan, nunca hay que abandonarlos. Hay que perseguirlos y demostrarlos”, expresó con lágrimas en los ojos.

Y agregó: “Me han metido palos, me han hecho cosas que nunca se imaginan, pero uno tiene que seguir”.

Su historia también está relacionada con la formación de nuevas generaciones.

Destacó especialmente el crecimiento de los jóvenes bailarines de la región norte entrerriana y consideró que existe allí un verdadero semillero de artistas.

“La calidad que hay en la región norte es impresionante. Hay semilleros de niños de dos y tres años. Es impresionante cómo están creciendo”, afirmó.

Por eso entiende que su participación en Jesús María no es solamente personal.

“Esto sirve muchísimo porque es una enseñanza para los que vienen y para los que están practicando folclore”, sostuvo.

La rifa para cumplir otro sueño

Paradójicamente, mientras una institución cultural de otra localidad lo convoca para participar de Jesús María, Glass debe recurrir al apoyo de la comunidad para reunir fondos para afrontar los gastos vinculados a su participación.

Por eso lanzó una rifa.

El bono tiene un valor de $15.000, con la posibilidad de abonarlo en tres cuotas de $5.000. El sorteo está previsto para febrero.

Glass pidió especialmente el acompañamiento de los vecinos y comerciantes de Federación.

“Les pido a la gente que compre el bono, que me ayuden”, manifestó.

La delegación contará con hospedaje y alimentación durante su estadía, pero existen otros gastos que deben ser afrontados por los propios participantes.

“Quiero llevar en alto a Federación”

Carlos Glass no oculta que también tiene aspiraciones de aportar desde la gestión cultural de su ciudad. Reconoció que participa políticamente en el espacio Vamos Federación y manifestó su intención de poder trabajar algún día en el área de Cultura.

“Yo quiero llegar a Cultura porque creo que me lo merezco”, afirmó.

Sostiene que Federación necesita personas con trayectoria y conocimiento en las áreas de Cultura, Turismo y Deportes.

“Federación necesita una reconstrucción, un ordenamiento, una modernización de cada una de las áreas. Necesitamos gente idónea”, planteó.

Pero más allá de sus aspiraciones políticas, Glass insiste en que su verdadera pasión sigue siendo el folclore.

Y quizás allí esté la mayor paradoja de su historia: mientras Federación todavía no le brinda el reconocimiento institucional que reclama, otros escenarios y otras localidades siguen abriéndole las puertas.

Ahora tendrá nuevamente la posibilidad de pisar Jesús María.

Y lo hará con una bandera que pretende llevar el nombre de los comerciantes que lo acompañen, pero sobre todo con la intención de llevar consigo el nombre de la ciudad que representa.

“Voy a llevar en alto la ciudad de Federación”, aseguró.

Carlos Glass volverá a bailar en uno de los escenarios más importantes del folclore argentino.

Una vez más, orgullo de la región y, al menos según su propio relato, todavía sin ser profeta en su tierra.