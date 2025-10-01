Carlos Miller: “Hoy el votante está desorientado y hay que explicarle bien qué es lo que se vota”

Miller reveló que su alejamiento del cargo estuvo vinculado a problemas de salud que lo obligaron a priorizar su bienestar personal. “El nivel de estrés y cansancio me estaba complicando, no me sentía productivo en la función, y necesitaba bajar un cambio para recuperar mi salud”, sostuvo.

Ya recuperado, volvió a la militancia política y en esta campaña acompaña la lista que encabezan Adán Bahl como candidato a senador nacional y Guillermo Michel como diputado nacional por el frente Fuerza Entre Ríos. En ese marco, señaló que el desafío central es explicar a los vecinos el nuevo sistema de la boleta única y, sobre todo, “qué es lo que se vota y por qué se vota”.

“Hoy el votante está desorientado. Hay que ser claros, didácticos y explicar que el voto no es para favorecer a un candidato, sino para defender los propios intereses de la gente”, subrayó.

Sobre el actual gobierno nacional, fue categórico: “Milei no está sabiendo resolver los problemas que afectan a la mayoría del pueblo argentino. Su modelo económico está agotado y lo que vemos en las provincias es cierre de fábricas, caída del salario y más dificultades para los trabajadores y jubilados”.

Asimismo, criticó medidas recientes como la reducción de retenciones al sector sojero, que, según dijo, le costó al Estado “1400 millones de dólares en apenas 72 horas, dinero que se podría haber destinado a construir escuelas, rutas o fortalecer la salud pública”.

Miller también reflexionó sobre el futuro del justicialismo entrerriano: “Si queremos volver a gobernar, necesitamos abrir el partido, democratizarlo y darle espacio a las nuevas generaciones. La política requiere compromiso de todos los días, no solo de campaña”.

Finalmente, convocó a los vecinos a participar activamente en las elecciones del 26 de octubre: “Hay que ir a votar, aunque sea en blanco, pero no dejar de ejercer ese derecho. El voto es la herramienta más fuerte que tenemos para defender la democracia y expresar nuestras demandas”.