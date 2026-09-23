Carlos Miller opinó sobre el turismo de Federación: “Una cosa es la reconstrucción y otra la reformulación”

Carlos Miller, exfuncionario municipal, dirigente peronista y uno de los pioneros del desarrollo del producto termal en Federación, visitó los estudios de Radio UNO Federación para participar del programa Entre Lineas, donde se refirió al presente de la actividad turística, el contexto económico y el reciente foro de debate realizado en la ciudad.

Durante la entrevista, Miller marcó una diferencia con el concepto de “reconstrucción” utilizado para analizar la actualidad del turismo local y planteó que el camino debe ser otro: reformular el destino a partir de todo lo que Federación ya construyó.

“Reformular no es reconstruir”, afirmó.

“No podemos empezar la historia de vuelta”

Miller recordó distintos momentos de la historia de Federación en los que, frente a situaciones de crisis, distintos sectores de la comunidad lograron ponerse de acuerdo para defender intereses comunes.

En ese sentido, consideró que la ciudad debería recuperar ese espíritu y evitar que las discusiones vinculadas al turismo queden atravesadas exclusivamente por las diferencias políticas o electorales.

“Acá no está en juego el futuro político de un partido o de un grupo de dirigentes, acá está en juego la supervivencia en este nuevo contexto de esta ciudad y, por supuesto, de cada uno de sus habitantes”, sostuvo.

Para el exfuncionario, Federación ya tiene una marca turística reconocida y una infraestructura que no puede ser ignorada al momento de pensar el futuro.

El parque acuático y el cambio de rumbo

Miller recordó especialmente el proceso que desembocó en la construcción del parque acuático, proyecto del que fue uno de sus impulsores.

Explicó que en aquel momento se entendió que el crecimiento de nuevos complejos termales podía afectar a Federación si la ciudad no incorporaba nuevos atractivos.

“Si nosotros no innovábamos en un producto nuevo, todas las termas que se venían abriendo antes de Federación nos iban a actuar de tapón y nosotros no íbamos a captar más nada”, recordó.

El proceso comenzó a gestarse entre 2006 y 2007 y la primera etapa del parque acuático fue inaugurada en 2011, con la pileta de olas.

Para Miller, esa obra significó un antes y un después para el turismo de Federación y demostró que el destino podía incorporar nuevos productos para sostener su crecimiento.

“Una cosa es reconstruir y otra es revalorizar”

Al referirse al foro turístico realizado recientemente en Federación, Miller fue contundente al diferenciar los conceptos.

“Una reconstrucción es cuando vos estás en un estado de destrucción. En cambio, nosotros tenemos que revalorizar todo lo que se hizo para llegar hasta acá”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que Federación cuenta con termas, parque acuático, playas, reservas naturales y una ubicación estratégica frente a Uruguay y dentro de la región.

“Hoy Federación es un destino con muchísimo potencial”, afirmó.

Por eso, consideró que el debate debería concentrarse en determinar qué busca actualmente el turista y qué nuevos atractivos puede ofrecer la ciudad para que el visitante elija quedarse más tiempo.

“Tenemos que reformular el destino”

Miller recordó que Federación llegó a vender unas 650.000 entradas en 2022, después de la pandemia, y sostuvo que ese volumen de visitantes constituye una base que otros destinos deben construir desde cero.

“Nosotros teníamos esa masa de gente que nos visitaba y a la cual solamente teníamos que tener una estrategia de hacerla gastar más o de hacer como hacemos para que pernocte más tiempo”, explicó.

En esa línea, consideró que el desafío no pasa solamente por atraer turistas, sino también por lograr que quienes ya llegan a Federación permanezcan más días, recorran otros lugares y consuman más servicios.

“Hoy hay que hablar de reformular con respecto a lo atractivo”, resumió.

La importancia de los trabajadores del turismo

Otro de los puntos que destacó Miller fue el crecimiento de los recursos humanos vinculados a la actividad.

Mencionó los cientos de trabajadores que actualmente se desempeñan en gastronomía, hotelería y otros servicios turísticos, y remarcó que esa capacitación constituye uno de los principales activos que tiene la ciudad.

“Los recursos humanos no se forman tan fácilmente”, señaló.

También valoró la formación de nuevos técnicos en turismo y consideró que las próximas generaciones pueden aportar nuevas ideas para pensar el futuro de la actividad.

“Ahora no solamente vamos a contar con voluntarismo o con buenas intenciones, sino que también vamos a contar con recursos humanos formados en ese tema que es propio de esta ciudad”, sostuvo.

Una mirada puesta en el vecino

Miller también planteó que la discusión sobre el turismo no puede separarse de la situación económica que atraviesan los vecinos y los empresarios locales.

En ese sentido, sostuvo que quienes invirtieron sus ahorros para construir alojamientos y emprendimientos turísticos también necesitan que la actividad vuelva a crecer.

“Acá no está en juego el futuro político de un partido o de un grupo de dirigentes”, reiteró, y pidió poner la mirada en las personas que viven y trabajan en Federación.

Finalmente, insistió en que la ciudad no debe desconocer su historia ni todo lo que consiguió a partir del desarrollo termal.

“Una cosa es reconstruir y otra cosa es reformular”, remarcó Miller, quien consideró que el desafío para Federación es revalorizar el destino que ya existe, incorporar nuevos atractivos y encontrar nuevas formas de hacer crecer una actividad que durante años fue uno de los principales motores económicos de la ciudad.