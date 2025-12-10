Carnaval 2026: apertura de sobres de la licitación para alquiler de tribunas, tarimas y torres

La instancia se realizará en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, ubicada en Bartolomé Mitre 76, cumpliendo con los procedimientos administrativos establecidos y garantizando transparencia en todo el proceso.

Este llamado forma parte de la planificación integral para el Carnaval de Concordia 2026, asegurando la infraestructura necesaria para ofrecer un espectáculo de calidad, seguro y confortable para el público.

Desde el Ente Permanente de Carnaval se destaca la importancia de avanzar con estos pasos administrativos fundamentales para continuar trabajando con organización, previsión y profesionalismo en la edición 2026 de nuestra fiesta mayor.