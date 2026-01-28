Carnaval de Chajarí: dos comparsas estafadas por un carrocero

A través de sus redes sociales, las comparsas Amarú y Fénix, hicieron pública la situación vivida en la primera noche de desfile de comparsas. En ambos casos sufrieron lo que definen como una estafa por parte de un “carrocero”, que son las personas encargadas de construir carrozas.

Desde Amarú se supo que le habían encargado imágenes que serían colocadas en las carrozas, de las cuales sólo terminó una, y el sábado, mismo día del desfile, “levantó sus cosas y se fue sin dar una explicación”, contó uno de los dirigentes.

Pero el caso de Fénix fue peor, ya que le habían encargado la construcción total de tres carros, y no recibieron nada. El acuerdo era por más de 20 millones, de los cuales ya se habían entregado algo más de 14, sumado al retiro de materiales por más de un millón de pesos en una ferretería de la ciudad. En este último caso, a los referentes de esta comparsa les habría dicho que se vio “sobrepasado por el trabajo y no llegó”. Y aunque aseguró que les devolvería el dinero, desde la comparsa ven con poca probabilidad de que se concrete la devolución. Además de que el daño “ya está hecho”.

Los dirigentes consultados, indicó el portal “Mirador”, no dijeron el nombre del carrocero, pero aseguraron que iniciarán acciones legales. Sí se supo que es oriundo de Gualeguaychú y que también hizo trabajos para al menos una comparsa de Federación.