Carnaval de Concordia 2026: habilitan un nuevo ingreso y confirman el envío de códigos QR por mail

Según informó el director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, este año se habilitará un nuevo punto de ingreso al corsódromo, que estará ubicado sobre calle Teniente Ibáñez, entre Próspero Bovino y Gobernador Cresto. Dicho acceso estará destinado específicamente al sector de tribunas generales.

La incorporación de este nuevo ingreso permitirá agilizar el acceso de vecinos y turistas, descongestionar la entrada tradicional ubicada en la intersección de Próspero Bovino y Moulins, mejorar la circulación interna del público y reducir los tiempos de espera, brindando además mayor comodidad y seguridad.

“Seguimos incorporando mejoras para que cada noche de carnaval sea una verdadera fiesta, organizada y segura para todos”, destacó Sánchez al referirse a los cambios implementados para esta edición.

Envío de códigos QR

Desde la organización también se informó a 7Paginas, que los códigos QR correspondientes a las entradas del Carnaval de Concordia 2026 serán enviados por correo electrónico, tal como ocurrió en la edición anterior.

Los códigos llegarán de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, el lunes previo a cada noche de carnaval, al correo electrónico que cada persona haya registrado al momento de realizar la compra. Cada asistente deberá presentar su código QR para ingresar al predio en cada jornada de desfile.

Asimismo, se aclaró que debido a una limitación técnica en los servicios de mensajería masiva, este año no se realizará el envío automático de códigos QR por WhatsApp, por lo que se solicita especial atención al correo electrónico informado.

Recomendaciones al público

Desde el Ente Permanente de Carnaval se recomendó a los asistentes verificar que el correo electrónico esté correctamente escrito al momento de la compra, revisar tanto la bandeja de entrada como la carpeta de correo no deseado o spam, y conservar el mail donde se reciben los códigos QR.

Finalmente, se adelantó que en los próximos días se comunicarán nuevas alternativas oficiales para que el público pueda reimprimir o recuperar sus cupones en caso de extravío o inconvenientes.

El Ente Permanente de Carnaval continúa trabajando para garantizar un sistema de ingresos ordenado, ágil y seguro, acompañando al público en una nueva edición del mayor espectáculo popular de la región.