Carnaval de Concordia 2026: quedó definido el orden de las seis noches de desfile

Además del sorteo, se trataron temas organizativos clave para la próxima edición. Según informó Luis Sánchez, presidente del Ente, se abordaron cuestiones vinculadas a la coordinación de tareas, actualización del sistema digital de carga de integrantes, jornadas de salud para comparseros y la asignación de fechas para los esperados ensayos técnicos.

Ensayos técnicos con una novedad

Sánchez destacó que en esta edición cada comparsa dispondrá de una noche exclusiva para ensayar en toda la extensión de la manga del corsódromo. Esta medida apunta a mejorar la preparación y optimizar el desempeño de los elencos en las noches de competencia.

Orden oficial de los desfiles

Primera noche: Bella Samba – Imperio – Ráfaga – Emperatriz

Segunda noche: Emperatriz – Bella Samba – Imperio – Ráfaga

Tercera noche: Ráfaga – Emperatriz – Bella Samba – Imperio

Cuarta noche: Imperio – Ráfaga – Emperatriz – Bella Samba

Quinta noche: Imperio – Ráfaga – Emperatriz – Bella Samba

Sexta noche: Bella Samba – Ráfaga – Imperio – Emperatriz

Un carnaval que sigue creciendo

Desde el Ente Permanente de Carnaval aseguraron a 7Paginas, que se continúa trabajando intensamente para ofrecer un espectáculo superior año tras año, reafirmando el compromiso con la calidad, el brillo y la identidad cultural que posicionan al Carnaval de Concordia como uno de los más importantes del país.