Carnaval de Concordia 2026: ya tiene fecha la apertura de sobres para la concesión de la barra del Sector VIP Turista

Según se detalló, el acto administrativo se llevará a cabo el jueves 9 de enero de 2026, a las 10:00 horas, en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia. El procedimiento se realizará conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue aprobado mediante decreto del Departamento Ejecutivo Municipal.

Desde el organismo organizador se remarcó que esta instancia garantiza la transparencia, la legalidad y la correcta administración del proceso licitatorio, en el marco de una planificación anticipada de la próxima edición del carnaval.

La licitación tiene como objetivo optimizar los servicios brindados al público, especialmente en el Sector VIP Turista, fortaleciendo la experiencia de quienes eligen este espacio y contribuyendo al desarrollo ordenado y de calidad de uno de los eventos más importantes de la ciudad.

Finalmente, desde el Ente Permanente de Carnaval destacaron a 7Paginas, la importancia de avanzar con los procesos administrativos en tiempo y forma, reafirmando el compromiso de una gestión responsable, organizada y profesional de cara al Carnaval de Concordia 2026, la principal fiesta popular de la región.