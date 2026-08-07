Carola Laner defendió el nuevo sistema de alimentos escolares: “No puede haber alumnos de primera y de segunda según la escuela”

En medio de la controversia judicial y política generada por la suspensión cautelar de la reforma en los comedores escolares de Entre Ríos, la diputada provincial Carola Laner salió a respaldar con dureza la decisión del Poder Ejecutivo y fundamentó la necesidad de transformar el esquema tradicional de compras.

La legisladora aseguró que la modificación en la provisión de desayunos responde a una «definición política absolutamente clara del gobernador Rogelio Frigerio de transformar un modelo que durante años demostró importantes limitaciones en materia de control, transparencia y equidad».

«Garantizar la misma calidad para todos los chicos»

Laner rechazó las posturas de la oposición que defienden el esquema anterior y afirmó que el diagnóstico oficial reveló profundas inequidades en la provincia.

«El debate no puede construirse sobre la idea errónea de que el sistema anterior garantizaba desayunos saludables y en igualdad de condiciones. Existen diferencias significativas entre escuelas en la calidad y composición de los alimentos. La verdadera discusión es si es justo que dos chicos de la misma provincia reciban desayunos distintos simplemente por la escuela a la que asisten», enfatizó.

En ese sentido, remarcó que «no puede haber estudiantes de primera y de segunda según el establecimiento que les toque. El objetivo es corregir desigualdades que durante años se naturalizaron y asegurar que el lugar donde un niño estudia no determine la calidad de la alimentación que recibe».

Descomprimir la tarea de los equipos directivos

Otro de los puntos centrales expresados por la diputada concordiense fue la necesidad de desligar a los docentes y directivos de tareas contables y operativas.

Laner explicó que durante años el Estado delegó en las escuelas la administración de tarjetas, la cotización de precios, la contratación de proveedores y el rinde de cuentas: «Son tareas de naturaleza administrativa que desvían tiempo y recursos de la misión principal de una escuela: enseñar y conducir el proyecto educativo. No se trata de poner en duda la honestidad de los directivos, sino de reconocer que no corresponde que sobre ellos recaiga esa responsabilidad».

Asimismo, desmintió que la compra centralizada sea una medida «inédita» o «extravagante», recordando que es un modelo utilizado en múltiples provincias argentinas para estandarizar la calidad y optimizar los recursos públicos.

Réplica a la medida cautelar y proceso licitatorio

Respecto a la controversia generada en torno a la adjudicación de la empresa TEKNOFOOD S.A., Laner aclaró que la contratación se realizó mediante una Licitación Pública abierta, transparente y conforme a la normativa vigente, con la intervención de todos los órganos de control competentes.

Por otro lado, la legisladora criticó el alcance de la medida cautelar dictada por la Justicia entrerriana:

«Soy profundamente respetuosa del derecho a promover amparos, pero en este caso pretenden adelantarse a un sistema que ni siquiera ha sido implementado. Buscan que la Justicia se pronuncie sobre supuestos perjuicios futuros cuando todavía no existe un acto concreto. Es una impugnación preventiva basada en especulaciones y presunciones, no en hechos», sostuvo.

Por último, la diputada reafirmó el rumbo fijado por la gestión provincial: «Gobernar es tomar decisiones. Nuestro compromiso no es con un modelo determinado, sino con los niños y niñas de nuestra provincia. Hay decisiones que generan debate, pero son las que permiten corregir desigualdades que durante demasiado tiempo se naturalizaron», concluyó.

Redaccion de 7Paginas